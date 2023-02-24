Sağlıklı besinler arasında sayabileceğimiz Reishi mantarı faydalarını saymakla bitmez. Özellikle enerji yükselten ve alerjiyi azaltan Reishi mantarı hastalıklara çok iyi geliyor. Reishi mantarları, bağışıklık sisteminin önemli bir bileşenini oluşturan antioksidanlar ve bildiğimiz en etkili ve güçlü bağışıklık sistemini güçlendiricilerden biri olan beta-glukanlar da içeriyor. Peki Reishi mantarı faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar

REİSHİ MANTARI NEDİR?

Reishi mantarı, gezegendeki mantarların en popüler ve faydalı türlerinden biridir. Özellikle bu mantar Asya'da binlerce yıldır yetiştirilir ancak son zamanlarda daha geniş bir kitlenin ilgisini çekti.

Bilimsel olarak Ganoderma lucidum olarak bilinen "reishi", Çin'de ise lingzhi mantarı olarak bilinir. Lingzhi mantarları, bir grup olarak, aslında birçoğu bütün dünyada kullanımda olan mantarların bir birleşik kompleksini temsil etmektedir. Bu büyüleyici mantarlar, triterpenler, alkaloidler, steroller ve çeşitli önemli polisakaritler içeren organik bileşiklerin ve bileşenlerin eşsiz birlikteliğinden dolayı güçlüdür.

İçerdiği yüksek miktarda antioksidan sebebi ile hemen kullanılmazsa yaklaşık bir buçuk saat içinde özelliğini büyük ölçüde yitirir. Kanı sulandırma yönündeki etkisi nedeni ile hemofili hastalarına ve mantar alerjisi olanlara kullanmaları önerilmez.

REİSHİ MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.

Tansiyonu düşürür.

Anti-inflamatuar özelik taşır.

Astım sorunu olanlar tarafından tercih edilebilir.

Böbreklerin çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini düzenler.

Kemoterapi hastalarına yardımcı olarak kullanılır.

Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde önerilir.

Alerjiler ve uykusuzluğu giderici etkisi vardır.

Regl dönemi ağrıları ve basur tedavisine olumlu etki eder

Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar ve enerji verir.

REİSHİ MANTARI NASIL KULLANILIR?

Bazı uzmanlara göre reishi mantarı ürünlerinin en etkili kullanım şekli sabah aç karnına alınmasıdır. Suyla ve C vitimini içeren gıdalarla birlikte alınması emilimi artırabilir. Genellikle günde 1-2 kapsül alınması önerilir. Reishi mantarı bazı kişilerde gevşetici ve uyku getirici etki yaparken bazılarına uyanıklık ve enerji verdiğinden, en iyisi, günlük dozu kişinin yanıtına göre sabah veya öğleden sonra almaktır.

Japonya gibi Asya ülkelerinde üretişmiş sertifikalı saf ekstrakt (özüt) formunda ürünlerin kullanılması önerilir. Reishi ürünlerinin aktif madde düzeyleri farklı olabilir. Aktif madde miktarları mantarın yetişme koşulları ve işleme yöntemlerine bağlıdır. Ürün etiketinde türün ismi (Ganoderma lucidum), ekstrakt oranı, üretildiği ülke ve lot numarası gibi bilgiler yer almalıdır. Ürünün yoğunluğuna bağlı olarak günlük dozaj değişebilir.