Akik Taşı Faydaları – Akik Taşının Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Değerli olan akik taşımız birçok güzel özelliği ve faydayı da taşıyor. Bu yazımızda akik taşının özelliklerinden ve farklı renklerinde ön plana çıkan faydalardan bahsedeceğiz.

Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Duyguların güçlenmesini sağlar.

Aile huzuru ve mutluluğunu sağlar.

Başarıyı çeker.

Motivasyonu yükseltir.

Nazara karşı korur. Genel olarak yüksek koruyucu özelliği taşır.

Cesaret verir.

Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirir.

Akik Taşının Özellikleri Nelerdir?

Sert bir yapıya sahip olan akik taşı güçlü olması sebebiyle terapilerde kullanılır. Sertlik derecesi 6,5-7 arasındadır. Saydam\ yarı saydam yapıya sahip olan akik doğada çok farklı renklerde bulunur. Kişiyi ruhsal açıdan rahatlatan taş strese birebirdir. Bu taş boğa burcu taşı olarak bilinmektedir.

Akik Taşı Faydaları: Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Akik taşı takan kişinin kendini daha iyi hissetmesinde, pozitif olmasında, güçlü hissetmesinde, gerçeklerin farkına varmasında, ruhsal sorunlarla baş etmesinde işe yarar.

Kahvrengi Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Bedeni güçlendirir.

Nazara karşı korur.

Lohusa dönemindeki anneye iyi gelir.

Hoşgörüyü arttırır.

Ağrıları azaltır.

Yeşil Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Negatif enerjinin pozitif enerjiye dönüşmesini sağlayarak aurayı dengeler.

Cilde ve saça iyi gelir.

Ruhsal ve zihinsel rahatsızlıklarda fayda sağlar.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Dişler ve kemikler için faydalıdır.

Tansiyonu dengeler.

Kan dolaşımını düzenler.

Mavi Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Endokrin sistem hastalıklarına şifa olur.

Osteokondrozla savaşır.

Hitabet gücünü kuvvetlendirir.

Hayal gücünü arttırır.

Heyecanın yatışmasını sağlar.

Hayata pozitif bakmayı sağlar.

Kırmızı Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Akıl ve mantık gücünü geliştirir.

Karabasana iyi gelir.

Anne ve bebeği korur.

Mor Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Sosyalleşme konusunda etkili olan bu taş bireylerin iletişimini güçlendirir.

Kişileri ruhsal açıdan korur.

Takan kişiyi sakinleştirir.

Pembe Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Göz için sağlıklıdır.

Baş ağrısına iyi gelir.

Depresyondan korur.

Kişinin kendine olan güvenini arttırır.

Siyah Akik Taşı Faydaları Nelerdir?