Ayva meyvesi, %84 su ve çoğu şeker olmak üzere %15 karbonhidrat içermektedir, yağ ve protein oranı ise çok düşüktür. Bu nedenle diyet yapmak isteyenler için mükemmel bir meyve olmaktadır. Ayva doyurucu özelliği ile sayesinde ara öğünlerde tüketilebilir. Ayva sadece diyet yapanlar için değil sağlığını korumak veya iyileşmek için de tercih edilmektedir. İsteyen çiğ, çiğ sevmeyen de kompostosunu yaparak ayvaya tüketebilir.

AYVANIN FAYDALARI

Ayva reçel, tatlı, marmelat ve meyve suyu olarak değerlendirilen mucizevi meyvelerden biridir. Dünyada ayva üretiminde Türkiye birinci sırada olduğu için ülkemizde bol miktarda ayva meyvesi bulunmaktadır. Ayva meyvesi içerisinde %84 su, diğer tarafları şeker olmak üzere %15 karbonhidrat içermektedir. Yağ ve protein oranı ise çok düşük olduğu içinde sağlık açısından ideal bir meyvedir. A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla da hastalıklara karşı mücadele etmektedir. Ayva yemenin faydaları arasında cilt sağlığı da vardır. Cildin su ihtiyacını karşılar, nemlendirir ve gençleştirir.

AYVA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Hastalıklara karşı şifayı doğal yoldan arayanlar meyve ve sebzeleri incelemektedirler. Şifa kaynağı olan ayva kuşkusuz bunlardan biridir. Ayva içerisinde mineraller ve vitaminlerle hastalıklara karşı mücadele etmektedir. Ayva nelere iyi gelir? Diyorsanız, işte o hastalıklar:

Kötü kolesterolden, stresten korur.

Böbrek taşı oluşumuna karşı etkilidir.

Ayva ağrıları azaltır.

Öksürüğe iyi gelir.

Ayvanın dilimleri eklem ağrılarına iyi gelir.

Dilimlenmiş ayva yaralara, şişliklere ve göğüs ucu ağrılarına iyi gelir.

Ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı olur.

Dilimlenmiş ayva gözaltı morluklara iyi gelir.

C vitamini açısından zengin meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltmaya yardımcıdır.

Strese karşı koruyarak vücudumuzun zayıf düşmesini önler.

Ayva bağışıklığı güçlendirir.

Mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Saçların uzamasını sağlar.

Cildin genç kalmasına yardım eder.

Kanser riskini azaltır.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Sindirime yardımcı olur.

Bağırsak hastalıkların riskini azaltır.

Kansızlığa iyi gelir.

Kötü nefes kokusunu önler.

AYVA NASIL TÜKETİLMELİ?

Ayva nasıl tüketilmeli konusu da önemli konular arasında. Ayva çiğ olarak tüketilebilir. Eğer çiğ sevmeyenler pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu, çayı şeklinde de tüketilebilir. Ayvanın etli kısmında kateşin epikateşin denilen tanenler bulunur. Ayvaya buruk tadını veren bu kısımdır. Bu kısım kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak ve mukozayı koruyarak özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar.

HAŞLANMIŞ AYVANIN FAYDALARI

Kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon riskini azaltır.

Kalp ve damar sağlığını da korur.

Sindirimi kolaylaştırır.

Mide ve bağırsaklardaki fazla toksinleri de idrar yolu ile atarak vücudun toksin biriktirmesini engeller.

Haşlanmış ayvanın en önemli özelliği ise gaz problemlerine iyi gelmesidir.

AYVA KAYNATIP İÇMEK NEYE İYİ GELİR?