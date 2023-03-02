Balık Yağı Faydaları – Balık Yağının Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Vücutta üretilmeyen ve vücudun ihtiyaç duyduğu besin türlerinden biri de balık yağıdır. Balık yağının içerisindeki omega 3, balık yağını değerli kılan etkendir. Omega 3 yağ asitleri vücuda alınması gereken çoklu doymamış yapıda bulunan temel yağlar arasındadır. Bu yüzden balık yağının düzenli kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Balık yağı kolaylıkla eczanelerde sıvı, kapsül veya tablet formlarında satılmaktadır.

BALIK YAĞI NE İŞE YARAR?

Balık yağı, çeşitli kalp rahatsızlıkları, depresyon durumu, bazı anksiyete bozuklukları, kolesterol seviyelerindeki bozukluk gibi birçok sorunlara iyi gelmektedir. Omega 3 yağ asitlerinden dolayı insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Özellikle çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi problemler için tedavi edici özelliği vardır. Çocuklarda zayıflamış bağışıklık sistemi için güçlendirici yapıya sahiptir. Balık yağının faydaları bunlarla sınırlı değildir. Yapılan araştırmalar her geçen gün balık yağının faydalarına bir ekleme daha yapmaktadır. Sizler için balık yağının faydalarını liste halinde hazırladık.

BALIK YAĞI FAYDALARI

Kalp ve damar problemleri yaşayan kişiler üzerinde olumlu etkileri vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kronik iltihaplanmaya bağlı görülen rahatsızlıklarda balık yağı iyi gelmektedir.

Balık yağının düzenli kullanımı sonucunda kısa bağırsak sendromu tedavi edilir.

Çölyak hastalığı ve çeşitli sindirim sistemiyle alakalı problemler için kullanılır.

Crohn hastalığı bulunan kişilerde çeşitli besin takviyelerinin emilimi zorlaştığı için balık yağı kullanımı tavsiye edilir.

Grip, soğuk algınlığı gibi çeşitli kişilerde sıkça görülen rahatsızlıkların da görülme olasılığını da azaltır.

Otoimmün bir hastalık olan lupus hastalığında tedavi amaçlı kullanılır.

Kanın pıhtılaşmasını engellediği için de kalp ve damar sağlığı açısından faydalıdır.

Kalp ritim bozukluklarına iyi gelir.

Kötü kolesterol olarak da bilinen LDL değerlerini düşürüp iyi kolesterol olarak bilinen HDL değerlerini yükseltmesini sağlar.

Damar sertliği sorununda tedaviye ek olarak kullandırılır.

Depresyona iyi gelir.

Dazı anksiyete bozuklukları için kullanılır.

Farklı türdeki kanserler için tedavi amaçlı kullandırılır.

AIDS, Alzheimer, gözde bulunan bazı bozukluklar, göze bağlı olan sarı nokta hastalığı gibi hastalıklarda kullanılır.

BALIK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Balık yağı ya da Omega 3 kullanımı ile ilgili her ülkenin sağlık örgütleri farklı ölçüler vermektedir. Bu yağ türleri ne kadar yararlı olsa da doktora danışmadan kullanmanız önerilmez. Ayrıca tercih ettiğiniz ürünün üzerindeki günlük kullanım miktarı koşullarına da bakmanız gereklidir.

BALIK YAĞI KAÇ YAŞINDA KULLANILIR?

Çocukların her döneminde beyin gelişimleri önemlidir. Beyin gelişimine destek olan yiyecekler arasında balık yağı önde gelmektedir. 5-12 yaş arası çocuklara da DHA oranı yüksek balıklar verilebilir veya balık yağı kullanabilir. Düşük oranları balık yağları ise 2 yaşından itibaren verilmeye başlanabilir.

EN İYİ BALIK YAĞI

Omega-3 takviyesi seçerken EPA/DHA oranının 3/2 ve katları olması gerekir. EPA/DHA oranı ne kadar yüksekse, omega-3 takviyesinin kalitesi de o kadar iyi diyebiliriz. Omega-3 takviyesi Trigliserid formunda olmasına dikkat etmelisiniz. Etil ester formundaki omega-3 ürünleri insan sağlığına zarar verebilir. Omega-3 yağ asitleri, hava ile temas ettiklerinde okside olacakları için mutlaka kapsüllerin hava sızdırmazlık düzeyini kontrol edin. İki parmağınızın arasına alıp sıktığınızda yumuşak olan kapsüller hava sızdırmıştır.

BALIK YAĞI KİLO ALDIRIR MI?

Balık yağı, yağlı olduğu düşünüldüğü için kilo aldırır gibi düşünceler ortaya çıkmaktadır. Ancak sanılanın aksine balık yağının kilo aldırma gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Tam tersi kilo vermek için kullanılan bir besin türü diyebiliriz. Balık yağı özellikle de egzersiz yapan kişilerde yapılan egzersizin etkisini arttırmaktadır. İnsanı motive eden balık yağı spor yapmaya teşvik eder. Tok tutucu özelliği ile de zayıflama konusunda destek sağlar.