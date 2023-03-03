Ametist Taşı Faydaları – Ametist Taşının Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Eskiden kraliyet ailelerini temsil eden, İngiltere'de kraliyet amblem ve nişanlarında kullanılan bu taş daha modern zamana bakıldığında Da Vinci'nin kötü düşüncelerden uzaklaşmak ve zekasını keskinleştirmek için kullandığını görürüz. Yani eski çağlardan itibaren kullanılan ve faydalarından yararlanılan bu taş halen daha günümüzde değerini ve kullanımını korumaktadır. Bu yazımızda ametist taşının özelliklerinden, faydalarından ve nasıl temizleyebileceğimizden bahsedeceğiz.

Ametist Taşı Faydaları Nelerdir?

Ametist taşı ortamdaki negatif enerjiyi arındırarak pozitif enerji yayar.

Olumsuz enerjilere, psişik saldırılara kalkan olur, kişi korur.

İletişimin daha etkili bir biçimde olmasını sağlar.

Kişiyi kötü alışkanlıklarından arındırarak zihni açar.

Spiritüel gelişimi destekler.

Ametist Taşı Özellikleri Nelerdir?

Kullanan kişiyi maddi manevi bağımlılıklarından arındırır.

İletişimi düzenler. İletişim gezegeni olan Merkür'ün retro olduğu zaman takmak fayda sağlayacaktır.

Strese ve negatif enerjiye iyi gelir. Kişiyi rahatlatır.

Korkularla mücadelede etkili bir taştır.

Ametist Taşı Anlamı Nedir?

Kullanan kişinin kendini dengeleyebilmesinde oldukça etkili, fayda sağlayan bir taştır. Maddi manevi bağımlılıklardan kurtulmak için kullanılır. Mitolojide sarhoş etmeyen taş olarak anılır. Bu durum da taşın dengeleme özelliğine vurgu yapmaktadır.

Ametist Taşı Ne İşe Yarar?

Ametist taşı kişiyi dengelemede, taç çakra ve üçüncü gözü güçlendirmede, korkularla mücadelede, bilinç akışı ve sezgiyi güçlendirmede, bağımlılıklardan kurtulmada işe yarar.

Ametist Taşı Nasıl Temizlenir?

Diğer tüm doğal taşlarda olduğu gibi ametist taşının da belli aralıklarla temizlemesi gerekmektedir. Hem kullanmaya başlamadan önce hem de kullanım esnasında belli aralıklarla temizlenen bu taşın faklı temizlenme yöntemleri vardır. En bilinen yöntemi taşın bir gece boyunca toprağa gömülü şekilde bekletilmesidir.

Toprakta bekletilip arındırılan taş sonrasında takmadan 1 dakika boyunca suyun altına tutularsa bu arındırma işlemi çok daha etkili olmaktadır. Diğer yöntemler arasında tütsüyle arındırma, güneş ışığında bekleterek arındırma, tuz lambasının yanında bekleterek arındırma gibi farklı farklı yöntemler vardır.

Ametist Taşı Nasıl Kullanılır?

Ametist taşı mücevher ve süslemelerde sıklıkla kullanan bir taştır. Hem şifası hem de güzelliğiyle insanların severek kullandığı bu taş aynı zamanda stresten dolayı oluşan ağrılara şifa olsun diye de kullanılmaktadır.

Ametist Taşı Nerede Bulunur?

Ametist taşı Kanada, Rusya, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Afrika gibi bölgelerde bulunur.

Ametist Taşı Nedir?

Ametist taşı, kuvars mineral ailesinin üyesidir. Mor kuvars olarak da bilinir. Dengeyi temsil eden bu değerli taş geçmişte kraliyet ailesine ayrılmıştır ancak günümüzde her çeşit takı ve dekorasyon ürününde kullanılmaktadır.