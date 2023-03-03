Biberiye Faydaları – Biberiyenin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Biberiye bitkisinin kurutulmuş yapraklarının suda kaynatılmasıyla biberiyle çayı elde edilebilir. Kuru yapraklar 10 dakika boyunca demlendikten sonra süzülerek içilebilir. Biberiye çayının tüm faydaları ve merak ettiğiniz detaylara aşağıdan hemen ulaşabilir, biberiye çayının yararları ve zararları öğrenebilirsiniz.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Esanslı kokusuyla hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırır. Bu yönüyle adaçayı ile benzerlik gösterir.

Kaynamış biberiye çayının buharını solumak baş ağrısını giderir. Özellikle migren kaynaklı yaşanan ağrıların dindirilmesi için biberiye çayı tüketilmesi önerilir.

Antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser ve benzeri bağışıklık sistemine savaş açan hastalıklardan korunmayı sağlar. Özellikle meme kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı bilinir.

Hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim problemlerini önler.

Diüretik bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır.

Solunum yollarını açmasından ötürü sinüzit benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Ağız ve boğaz bölgesinde meydana gelen yararların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan güçlü bir antiseptiktir.

Güçlü bir adet söktürücüdür.

BİBERİYE ÇAYI NASIL SAKLANIR?

Genellikle market ve aktarlarda paketlenmiş olarak satılan biberiye bitkisinin organik bir şekilde yetiştirilip tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır. Olanağı olanlar biberiye bitkisini balkonundaki küçük bir saksının içerisinde kolaylıkla yetiştirebilirler.

Taze biberiye bitkisinin saplarının kesilmeden içi suyla dolu bir kavanozun içerisinde buzdolabında muhafaza edilmesi mümkündür. Kurutulmuş biberiye ise, loş ışıklı bir ortamda ve kesinlikle hava geçirmeyen bir cam kavanozun içerisinde muhafaza edilmelidir. Bu şekilde muhafaza edilen bitkinin 6 ay boyunca korunması mümkündür.

BİBERİYE ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Biberiye çayının gün içerisinde tüketilmesi uygun görülen miktardan daha fazla tüketilmesi zehirlenme riskini doğurur. Bu sebeple hamile ve lohusa dönemindeki kadınların biberiye çayını doktor kontrolü eşliğinde tüketmeleri önerilir.