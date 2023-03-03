Bronşit Belirtileri Nelerdir? Bronşit Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Bronşit hastalığının iki türü bulunmaktadır. Bunlar akut bronşit ve kronik bronşittir. Bu iki tip bronşitin ortaya çıkma nedenleri, hastalığın süreleri ve tedavi yöntemleri birbirinden farklıdır. Bronşit tedavi edilmediği takdirde çok daha ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle teşhisin konulmasının akabinde doğru bir bronşit tedavisinin başlatılması elzemdir.

AKUT BRONŞİT NEDEN OLUYOR?

İki bronşit tipinden en yaygın olanı akut bronşittir. Akut bronşite genellikle bakteri yahut virüs kaynaklı enfeksiyonlar sebep olmaktadır. Hatta yapılan araştırmalar akut bronşitin yaygın olarak soğuk algınlığı ile birlikte kendini gösterdiğini ortaya koymuştur. Lakin bazı durumlarda alerjilerde akut bronşite sebebiyet verebilmektedir. Akut bronşite sebebiyet veren hastalıklar arasında şunlar yer almaktadır: Korana virüs, influenza, rinovirüs, parainfluenza, adenovirüs, mikoplazma ve klamidya türü bakteriler.

Akut bronşitte bronş duvarları kalınlaşmakta ve böylece mukus üretimi artmaktadır. Akut bronşite sebebiyet veren rahatsızlık tedavi edildiğinde, akut bronşitte kendiliğinden iyileşmektedir. Akut bronşitin ortaya çıkmasında hava koşulları oldukça önemli bir faktördür. Soğuk, kirli ve kuru havalarda akut bronşit daha sık görülmektedir.

AKUT BRONŞİT BELİRTİLERİ

Akut bronşit belirtileri genellikle soğuk algınlığı veya grip belirtilerine benzemektedir. Akut bronşitin belirtileri başlıca olarak şunlardır;

Öksürük,

Balgam,

Nefes darlığı,

Solunum sıkıntıları,

Hafif ateş,

Halsizlik.

AKUT BRONŞİT NASIL GEÇER?

Akut bronşit tedavisinde dinlenmenin etkisi oldukça büyüktür. Yatak istirahati ile birlikte, hasta kişinin odasının düzenli olarak havalandırılması, kişinin soğuktan korunması da önemlidir. Ayrıca bol sıvı tüketimi de akut bronşit tedavisi açısından elzemdir. Akut bronşit tedavisinde kimi zaman ilaç gereksinimi oluşmaktadır. Doktor tarafından önerilen ilaçların kullanılması da akut bronşitin geçmesine yardımcı olacaktır.

KRONİK BRONŞİT NEDEN OLUR?

Kronik bronşit, akut bronşite göre çok daha ciddi bir rahatsızlıktır. Zira kronik bronşit çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ve geri dönüşü mümkün olmaya bir rahatsızlıktır. Kronik bronşitin, akut bronşit gibi kolayca ve hızlıca bir tedavi süreci yoktur. Akut bronşit oluşmasına genellikle sigar kullanımı, uzun yıllar boyunca kirli hava yahut toz solumak ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi etmenler sebep olmaktadır. Akut bronşitin aksine, kronik bronşit bulaşıcı değildir.

Kronik bronşit genellikle kendini sene içerisinde tekrarlamakta ve süre olarak da haftalarca sürebilmektedir. Bunun sebebi bu hastalıkta bronş borularında bulunan zarların sürekli olarak iltihap halinde olmasıdır.

KRONİK BRONŞİT BELİRTİLERİ

Kronik bronşit belirtileri de akut bronşit belirtilerine oldukça benzemektedir. Kronik bronşitin belirtileri başlıca olarak şunlardır;

Geçmeyen ve şiddetli öksürük,

Ateş,

Halsizlik ve yorgunluk,

Nefes darlığı,

Solunum sıkıntıları,

Balgam,

Üşüme,

Göğüs ağrısı.

KRONİK BRONŞİT NASIL GEÇER?

Akut bronşitin aksine, kronik bronşit tedavi bulunmamaktadır. Lakin belirli hayat tarzı değişiklikleri ile kronik bronşit hastalığının semptomları hafifletilebilmektedir. Kronik bronşitin tedavisinde soğuk, kuru, kirli veya tozlu havalardan kaçınmak, sigarayı bırakmak gibi önlemler yer almaktadır. Kronik bronşiti ilerlemiş olanlarda ise kimi zaman oksijen tedavisine başvurulmaktadır. Kronik bronşit tedavi edilmediği takdirde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.