Düşük Tansiyon Belirtileri Nelerdir? Düşük Tansiyon Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Kan basıncı 6-4 veya 5-3 gibi değerlere veya daha alt değerlere düşerse, o zaman tehlike işaretidir. Bu durum kalp, böbrekler ve beyin üzerinde kötü etkiler yaratmaktadır. Ayrıca bayılma, baş ağrısı, şok geçirme, böbrek problemleri ve hatta kalp krizi düşük tansiyonda görülebilecek bazı problemlerdir.

Düşük Tansiyonun Nedenleri

Susuz kalmak düşük tansiyona neden olmaktadır. Özellikle kadınlarda susuz kalmanın düşük tansiyona etkisi yoğundur. Susuzluk kan hacminde azalmaya neden olarak kan basıncını düşürmektedir. Böylece düşük tansiyona neden olmaktadır. Bu nedenle günlük su içme miktarlarımıza dikkat etmeliyiz.

Yaralanma, iç kanama, dış kanama, ülser gibi durumlar kan kaybına neden olmaktadır. Kan kaybı kan basıncının düşmesine neden olmaktadır.

Bir kadının dolaşım sistemi hamilelik sürecinde genişler ve bu da kan basıncını azalma eğilimine sokar. Gebelik de düşük tansiyonun nedeni diyebiliriz. Gebelikte tansiyon değerleri kritik derecede düşerse belirtileri beklemeden hemen doktora başvurmanız gerekmekte.

İdrar söktürücü gibi ilaçların kullanımı ve yüksek tansiyon ilaçlarının kullanımı düşük tansiyonun ana nedenlerindendir.

Düşük tansiyon aynı zamanda ereksiyon ilaçları, Parkinson hastalığı tedavisi için kullanılan ilaçlarının yan etkisi olarak bilinmektedir.

Düşük kan şekeri, kalp yetmezliği, addison hastalığı, şeker hastalığı ve hormon problemleri gibi hastalıklar da düşük tansiyona neden olabilmektedir.

Düşük tansiyonun nedeni ne ise bulunup doğru şekilde tedavi edilebilir. Bu nedenle düşük tansiyonun nedeninin ne olduğunun bilinmesi önemlidir.