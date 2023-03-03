İğde, içinde çekirdeği bulunan küçük bir meyvedir. İçeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde birçok hastalığa iyi gelir. Bazı ülkelerde ise hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Bu meyvenin faydaları arasında bağışıklığı güçlendirmesi, böbrek hastalıklarına iyi gelmesi ve kanser hastalığının yayılmasını engellemesi de bulunuyor.

İĞDE FAYDALARI NELERDİR?

İğde meyvesinin tüketiminin ağız ve diş sağlığı açısından çok olumlu faydaları bulunmaktadır.

İshal (diare) hastalığının geçmesine yardımcı olur.

Çoğunlukla şişman/ obez kişilerde görülen rahatsızlıkların birisi olan karaciğer yağlanmasını azalttığı bilinmektedir.

İğde meyvesi tüketimi idrar ve idrar yolu sorunlarını düzenler.

Cildin güzelleşmesine yardımcı olur. Akne ve siyah noktaların azalmasına yardımcı olmaktadır.

Böbreklerdeki hastalıklara ve böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Şeker hastalığına iyi gelmektedir.

Bir tür deri hastalığı olan egzama oluşumu engellemektedir.

İğde kanser riskini azaltması ile de bilinmektedir. Ayrıca kanserli hücrelerin yayılmasını ve büyüme hızını yavaşlattığı bilinmektedir.

Regl düzensizlikleri ve regl kramplarına iyi geldiği bilinen bir meyvedir.

Mide sorunları ve hazımsızlıklara iyi gelmektedir.

Taze olan iğde meyvesi mide bulantıların azalmasına ve önlenmesine yardımcı olmaktadır.

C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olan iğde bu özelliği sayesinde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı vücudun korunmasını destekler.

İçerindeki magnezyum ve vitaminlerin bol bulunmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyvedir.

İçerisinde bulunan omega yağı türevleri sayesinde vücuttaki hücrelerin yenilenmesini destekler. Yaşlanma karşıtı olarak da bilinir.

Kronik öksürük, alerjik öksürük gibi hastalıklara karşı tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Kötü kolesterol seviyesini azaltır. Ve iyi kolesterol seviyesini düzenlemektedir.

Afrodizyak içermesi sebebi ile cinsel gücün artmasını sağlar.

İĞDE HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Ağız ve diş hastalıkları

İshal

Karaciğer yağlanması

İdrar yolu ve böbrek hastalıkları

Egzama

Kanseri önler ve kanserin yayılmasını engeller.

Mide rahatsızlıkları

Şeker hastalığı

Grip ve nezle

Kronik ve alerjik öksürük

Kolesterol

İĞDE GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

İğde meyvesi hakkında merak edilen sorular arasında 'İğde günde ne kadar yenmeli?' sorusudur. Bu sorunun cevabını uzmanlar tarafından araştırılmış ve cevabı bulunmuştur. Uzmanlar ise günde bir avuç yenmesi şeklindedir.

İĞDE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

İğde ağacının olgunlaşmış olan meyveleri direkt yenilebileceği gibi aynı zamanda iğde ağacının çiçekleri suda haşlanarak çayı demlenebilir. İğde çiçeği ve iğde ağacının yaprakları kaynatılarak suyu içilebilir. İğde güzel kokusu ile de aynı zamanda zihin açıklığı da verdiği bilinir.

İĞDE KABUĞU YENİR Mİ?

İğde hakkında merak edilenler bir tanesi ise 'İğde kabuğu yenir mi?' sorusudur. Bu sorunun cevabı ise yapılan araştırmalara göre taze olarak iğde meyvesi tüketilirken kabuğunun soyulması gerektiğidir.

İĞDE ZAYIFLATIR MI?

Bu konu hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına göre iğde meyvesinin metabolizmayı hızlandırıcı ve yağ yakımını kolaylaştırıcı etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu etkileri sayesinde iğde meyvesinin zayıflamaya yardımcı etkileri olduğu söyleyebilir.

İĞDE ÇAYI NASIL YAPILIR?

İğde çayı hem kuru iğde ile hem de yaş iğde ile yapılabilmektedir. Bunun için gerekli malzemeler şunlardır: 5- 6 adet kuru ya da yaş iğde ve her 5- 6 kuru iğde için 1 bardak su. Bu tarifi kaç bardak yapılacak ise o kadar arttırıp azaltılabilir.

İğde çayı demlenişi: Kaynamış olan suyun içerisine kabukları soyulmuş iğdeler atılır. İğdeler atıldıktan sonra 5 dakika beraber kaynatılır ve 10 dakika beklendikten sonra içilmek için hazırdır.