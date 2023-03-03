Magnezyum Faydaları – Magnezyumun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Magnezyum eksikliği birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Kemik ve beyin gelişimi için önemli olan bu mineral eksikliğiyle de fazlalığıyla da sorun oluşmasını sağlar. Bu yazımızda en kıymetli minerallerimizden olan magnezyumdan bahsedeceğiz. Hangi besinlerde yer aldığından ve faydalarından söz edeceğiz. İyi okumalar.
Magnezyum kemik ve beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Kandaki şeker miktarını kontrol eder. Kan basıncının dengelenmesini sağlar. Kas, sinir ve kemik fonksiyonlarının korunmasını sağlar. Protein sentezi yapar.
Başka ilaç kullanımından magnezyum eksikliği yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda hekiminiz magnezyum takviyeleri kullanmanızı tavsiye edebilir. Bunun içinde çeşitli ilaçlar, tabletler vardır.
Magnezyumun en yoğun olduğu besinler;