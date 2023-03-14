Kanal Tedavisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Ağrıyı tamamen ortadan kaldıracak ve yaşam kalitenizi iyileştirecek kanal tedavisi sayesinde sağlıklı bir diş ve ağız sağlığına kavuşabilirsiniz. Bu yazıda kanal tedavisi hakkında öğrenmek istediklerinizin tümünü cevaplıyoruz!
Kanal Tedavisi Nedir?
Kanal tedavisi, enfekte ya da apse olmuş bir dişin neden olduğu ağrıyı ortadan kaldırmak üzere yapılan bir dental prosedürdür. Bu prosedüre ihtiyacınız olup olmadığını söylemek her zaman kolay olmayabilir çünkü enfekte bir dişiniz olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Ancak kanal tedavisine ihtiyaç duyduğunuzu gösteren birtakım işaretler vardır. Geçmeyen bir diş ağrısı birçok dental sorunun göstergesi olabilir ancak dişinizin derinliklerinde ağrı varsa eğer ihtiyacınız olabilir. Bu ağrı bazı durumlarda çenenize, yüzünüze ve diğer dişlerinize kadar yayılabilir.
Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyetiniz var mı? Sıcak kahve içtiğinizde ya da dondurma yediğinizde dişiniz ağrıyor mu? Bu sorulara cevabınız evet ise kanal tedavisine ihtiyacınız olabilir. Özellikle bu hassasiyet ağrısı birkaç saniyeden fazla sürüyorsa en kısa sürede bir diş hekimine başvurmalısınız. Şişmiş diş etleri de bu tedaviye ihtiyacınız olduğunu gösteren belirtilerden biridir. Ayrıca bir diş enfekte olduğunda bölgede irin biriktiği için diş etleri kabarabilir, hassaslaşabilir.
Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?
Kanal tedavisine başlamadan önce diş hekiminiz bir diş röntgeni çektirmek isteyecektir. Diş röntgeni hasarlı dişinizin daha detaylı görüntüsünü verir ve doktorun enfeksiyonun ne boyutlara vardığını belirlemesine yardımcı olur. Böylece sizin için en uygun tedavi seçeneğinin kanal tedavisi olup olmadığını belirleyebilir.
İşleme ilk olarak anestezi ile başlanır. Enfekte diş ve çevredeki diş etlerini uyuşturmak için lokal anestezi yapılır. Diş hekiminizde nitröz oksit, oral sakinleştirici ya da intravenöz gibi rahatlamanıza yardımcı olmak için kullanılan ilaçlar da bulunabilir. Eğer diş hekimi fobiniz varsa doktorunuz sedasyon da önerebilir. Diş tedavileri sırasında sıklıkla kullanılan sedasyon bir uyutma tekniğidir ve anestezi uzmanı tarafından bu tıbbi prosedür uygulanabilir.
İkinci aşama ise dişin içindeki sinirleri, kan damarlarını ve dokuları çıkarma işlemidir. Pulpa çıkarıldıktan sonra kök kanalları temizlenir, dezenfekte edilir. Boş kalan kanallar uygun bir diş materyali ile doldurulur. Ardından dişi kapatmak ve bakterilerin yeniden bu bölgeye girip enfeksiyon oluşturmasını engellemek adına geçici bir diş dolgusu yerleştirilir.
Kanal tedavilerinin çoğunda tedavi edilen dişi korumak ve ısırığı eski haline getirmek için bir diş kaplaması tercih edilir. Bu kaplamalar özel olarak üretilir ve üretimi 2 ila 3 hafta sürebilir. Diş kaplaması hazır olduğunda geçici dolgu çıkarılır ve kalıcı olacak kaplama yerleştirilir.
Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer?
Süre tedaviden tedaviye değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama olarak bir kök kanal tedavisinin tamamlanması yaklaşık 30 ila 60 dakikadır. Bununla birlikte birden fazla enfekte olmuş diş kökü varsa eğer bu daha uzun bir tedavi anlamına gelir. Birden fazla diş için tedavi görüyorsanız, 1, 1 buçuk saat kadar sürebilir.
Kaç seansta biter diye merak ediyorsanız eğer çoğu durumda tek aşamada bitirilir. Ancak dişinizdeki enfeksiyon miktarına göre seans sayıları değişiklik gösterebilir. Eğer enfeksiyon çok ciddi bir boyuta vardıysa ya da birden fazla dişinizi etkilemişse o zaman doktorunuz iki randevuda da tedavinizi bitirebilir.
Eğer hasarlı olan birden fazla diş varsa ikisine de aynı anda kanal tedavisi uygulamak sonraki sürecin ağrılı olmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle tedaviyi iki ayrı seansa yayarak aynı anda iki dişte ağrının olması önlenebilir. Ayrıca geçici dolgunun çıkarılarak kalıcı kaplamanın yerleştirilmesi için de tedaviden iki üç hafta sonra diş hekiminize gelmeniz gerekebilir.Kanal Tedavisi Acıtır Mı?
Kanal tedavisinin çok ağrılı bir işlem olduğuna dair herkesçe kabul edilen bir görüş varsa da bu bir yanılgıdır. Pulpa iltihabı ya da enfeksiyonunun neden olduğu diş ağrısını gidermek üzere yapılan bu endodontik prosedürde modern teknikler ve teknolojik aletler kullanılır. Bu sebeple de çoğu hasta işlem sırasında rahat olduğunu bildirmektedir.
Kanal Tedavisi Sonrası Süreç
Kanal tedavisi öncesinde dikkat etmeniz gerekenler olduğu gibi sonrasında da uymanız gereken belli başlı kurallar bulunur. Lokal anestezi yapıldığından dolayı işlemden bir süre sonra ağzınıza yayılan bir uyuşukluk olması normaldir. Tedavi sonrası 2 saat boyunca bir şey yiyip içmemeniz önerilir. Hem uyuşukluğun geçmesi hem de dişinizin zarar görmemesi için buna dikkat etmelisiniz.
Ayrıca ilk birkaç gün boyunca sakız ya da jelibon gibi dişinizi zorlayacak yiyeceklerden kaçınmalısınız. Diş kaplamanız gerçekleşene kadar geçici dolgu kullanacağınız için de dikkatli olmalısınız. Restorasyon yapılmamış diş kırılmaya yatkın olur bu nedenle mümkün olduğunca sert ve kabuklu yiyecekleri tedavi gören dişinizle çiğnememeye ya da ısırmamaya özen göstermelisiniz.
Kanal Tedavisi Sonrası Ağrı
Kanal tedavisi sonrasında ağrı ya da hassasiyet hissetmeniz normal. Ancak bu ağrı, tedavi öncesinde çektiğiniz ağrının yanında bir hiçtir. Endodontistinizin önerdiği reçeteli ya da reçetesiz ağrı kesiciler ile acınızı dindirebilirsiniz. Ağrı kesicilerin yanı sıra soğuk kompres uygulamak da bir çözüm olabilir.
Bununla birlikte tedavi sonrası süreçte endodonti uzmanının talimatlarını takip etmeniz durumunda ağrılarınız çok şiddetli seyretmeyecektir. Eğer tedavi gören dişiniz 2-3 gün sonra da ağrımaya devam ediyor ve hassasiyet geçmiyorsa endodontistinizin aramanızı öneririz.
Kanal Tedavisi Fiyat
Kanal tedavisi ücretleri dişteki sorununuzun ne kadar karmaşık olduğuna, hangi dişin ve kaç tane dişin etkilendiğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin azı dişlerinin tedavisi daha zordur bu sebeple fiyatı daha yüksek olabilir. Ön dişler ise genelde daha uygun fiyatlıdır. Kök kanalının zorluğu da ücreti etkiler. Prosedür zorsa daha uzun saatler ve birden fazla seans sürebilir bu yüzden ücret de artabilir. Ayrıca kanal tedavisi fiyatları bölgeden bölgeye, doktordan doktora da değişiklik gösterebilir.
Başarısız Kanal Tedavisi Belirtileri
Güvenli ve etkili bir diş prosedürü olarak kabul edilse ve başarı oranı yüzde yüze yakın olsa da her tıbbi işlem de olduğu gibi kanal tedavisinde de başarısızlık riski de bulunur. Meydana gelen komplikasyonlar kanal tedavisinin tekrarıyla sonuçlanabilir. Başarısız tedaviler özellikle dişiniz bu tür bir tedaviye uygun değilse görülebilir. Örneğin çok hasar görmüş bir dişe bu tedavi uygulanırsa, başarısızlıkla sonuçlanabilir.
Başarısız kanal tedavisi nasıl anlaşılır diye merak ediyorsanız belirtileri şunlardır:
Eğer tedaviniz başarısız olursa endodonti uzmanınız ile birlikte seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bazı durumlarda kök kanal tedavisini yenilemek mümkün olabiliyor. Ancak mümkün değilse alternatif diş prosedürlerine yönelmek gerekiyor. Mümkün olduğunca doğal dişleri korumak en ideali olsa da başarısız kanal tedavilerinden sonra diş çekimi gerekebilir ve bu ağız sağlığınızı korumak için gereklidir.