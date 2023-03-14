Kanal Tedavisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Süre tedaviden tedaviye değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama olarak bir kök kanal tedavisinin tamamlanması yaklaşık 30 ila 60 dakikadır. Bununla birlikte birden fazla enfekte olmuş diş kökü varsa eğer bu daha uzun bir tedavi anlamına gelir. Birden fazla diş için tedavi görüyorsanız, 1, 1 buçuk saat kadar sürebilir.

Kaç seansta biter diye merak ediyorsanız eğer çoğu durumda tek aşamada bitirilir. Ancak dişinizdeki enfeksiyon miktarına göre seans sayıları değişiklik gösterebilir. Eğer enfeksiyon çok ciddi bir boyuta vardıysa ya da birden fazla dişinizi etkilemişse o zaman doktorunuz iki randevuda da tedavinizi bitirebilir.

Eğer hasarlı olan birden fazla diş varsa ikisine de aynı anda kanal tedavisi uygulamak sonraki sürecin ağrılı olmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle tedaviyi iki ayrı seansa yayarak aynı anda iki dişte ağrının olması önlenebilir. Ayrıca geçici dolgunun çıkarılarak kalıcı kaplamanın yerleştirilmesi için de tedaviden iki üç hafta sonra diş hekiminize gelmeniz gerekebilir.

Kanal tedavisinin çok ağrılı bir işlem olduğuna dair herkesçe kabul edilen bir görüş varsa da bu bir yanılgıdır. Pulpa iltihabı ya da enfeksiyonunun neden olduğu diş ağrısını gidermek üzere yapılan bu endodontik prosedürde modern teknikler ve teknolojik aletler kullanılır. Bu sebeple de çoğu hasta işlem sırasında rahat olduğunu bildirmektedir.

Kanal Tedavisi Sonrası Süreç

Kanal tedavisi öncesinde dikkat etmeniz gerekenler olduğu gibi sonrasında da uymanız gereken belli başlı kurallar bulunur. Lokal anestezi yapıldığından dolayı işlemden bir süre sonra ağzınıza yayılan bir uyuşukluk olması normaldir. Tedavi sonrası 2 saat boyunca bir şey yiyip içmemeniz önerilir. Hem uyuşukluğun geçmesi hem de dişinizin zarar görmemesi için buna dikkat etmelisiniz.

Ayrıca ilk birkaç gün boyunca sakız ya da jelibon gibi dişinizi zorlayacak yiyeceklerden kaçınmalısınız. Diş kaplamanız gerçekleşene kadar geçici dolgu kullanacağınız için de dikkatli olmalısınız. Restorasyon yapılmamış diş kırılmaya yatkın olur bu nedenle mümkün olduğunca sert ve kabuklu yiyecekleri tedavi gören dişinizle çiğnememeye ya da ısırmamaya özen göstermelisiniz.