Nezle soluk borusuna yerleşen virüslerin neden olduğu bir rahatsızlık türü olmaktadır. Toplumda yaygın bir şekilde görülen bu rahatsızlık burunda tıkanma ve hapşırma meydana getirir. Buruna yerleşen virüslerin ortalama kuluçka süresi üç gün olarak bilinir. Buruna yerleşen virüsler bu üç gün içinde, vücut mikropları atmak için çeşitli yollar bulmaktadır. Bu yollarda genelde burun akıntısı ve hapşırma olarak bilinir.

Nezle evde doğal tedavisi de bulunmaktadır. Doktora gitmeden bitkisel tedavi yöntemleri ile de iyileşebilirsiniz. Nezle neden olur? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Nezle kaç günde geçer?

NEZLE NEDEN OLUR?

Nezlenin en yaygın nedeni rinovirüsler olmaktadır. İnsanlarda görülen en yaygın viral enfeksiyonlardan olan nezle burun, sinüsler, boğaz veya larinks, vücudun en çok etkilenen bölümlerindendir. Nezle ya da soğuk algınlığı denilen bu hastalık türü en çok burnu, farenjit boğazı ve sinüzit sinüsleri etkilemektedir.

NEZLE BELİRTİLERİ

•Nezle genellikle en belirgin özelliği ateştir.

•Daha sonra boğaz ağrısı ve boğazda yanma olması,

•Burun akıntısı ve burunda tıkanıklık durumu,

•Sürekli olarak hapşırma,

•Kuru öksürük,

•Gözlerde sulanma durumu ve yanma hissi oluşması,

•Kulaklarda dolgunluk,

•Şiddetli baş ağrısı,

•Halsizlik ve yorgunluk hissi olarak kendini göstermektedir.

Burun Akıntısına Ne İyi Gelir? Evde Doğal ve Bitkisel Tedavi ile Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

NEZLEYE NE İYİ GELİR?

Hastaneye gitmeden bitkisel yöntemler ile de tedavi olabilirsiniz. Nezle bitkisel tedavisi olan genellikle oldukça tüketmiş olduğumuz nane limon karışımını yaparak da tüketebilirsiniz. Düzenli olarak içtiğiniz takdirde çabucak iyileşebilirsiniz.

•Zencefil ve bal karışımından yapmış olduğunuz çayı günlük olarak tükettiğiniz takdirde nezleye iyi gelmektedir.

•Tarçınlı ballı süt ile nezleden kurtulabilirsiniz.

•Limonlu ıhlamur bitki çayını tüketiniz.

•C vitamini içeren besinleri soğuk kış aylarında hastalıklardan korunmak için bolca tüketiniz.

•Boğaz pastilleri kullanabilirsiniz.

•Ekinezya bitkisinden elde edilen bu lezzetli ve şifalı çayı gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

•Tavuk ve paça çorbasını tükettiğiniz zaman hem nezleye hem de vücudunuzdaki hastalıkları atmanıza yardımcı olan şifalı bir besindir.

NEZLE NASIL GEÇER?

Bol sıvı tüketin

Nezlenin geçmesi için bol sıvı almaya dikkat edin. Günde 2-2.5 litre su tüketimi yapmanız gerekir.

Bol bol dinlenin

Nezle gibi rahatsızlıklarda bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. Kendinizi halsiz ve güçsüz hissetmeniz normaldir. Bu yüzden bol bol uyumanız gerekir. Dinlenmek vücudunuza da iyi gelecektir.

Nemlendirin

Nezleden dolayı meydana gelen burun tıkanıklığı huzursuz ediyor ise burun damlası kullanarak rahatlamış olursunuz. Burun spreyi ve ağız gargarası kullanabilirsiniz. Burun ve boğazınızdaki tıkanıklık için tuzlu su ile gargara yapın. Daha sonra buruna tuzlu su çekin. Bu burun kanalınızın açılmasına yardımcı olur.

Öksürük şurubu ya da pastil kullanabilirsiniz

Evde geniz akıntısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Geniz akıntısına iyi gelen şeyler, doğal ve bitkisel çözümler!

BEBEKLERDE NEZLE

Nezle olarak bilinen bu hastalık türü, bebekler ve çocuklarda daha çok rastlanan hastalıklardan birisi olmaktır. Bebeklerde daha çok akciğerlerin veya kulakların etkilenme tehlikesi yüksektir. Nezle bebeklerde ve çocuklarda daha ciddiye alınması gerekmektedir. Bebeklerde nezle tedavisi için ilk önce; Bebeklerde meydana gelen kuru öksürük için, 1 yaşından büyük çocuklara 1 ve 2 tatlı kaşığı ballı limon, 4 yaşından büyük çocuklara ise boğaz pastilleri verilebilinmektedir. Bol bol sıvı desteği verilmeli ve bebeğini emziren annelerin, emzirme sıklığını arttırması gerekmektedir.

NEZLE KAÇ GÜNDE GEÇER?

Nezledeki tüm semptomlar genellikle virüs bulaştıktan bir veya üç gün sonra ortaya çıkmaktadır. Bir haftadan 10 güne kadar da uzayabilmektedir.