10 Aylık Bebek Ne Yer? 10 Aylık Bebek Kahvaltısı, Menüsü, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

10 aylık bebek ne yer sorusuna geniş kapsamlı yanıt vermek gerekir. Bu dönemde bebeklerin alması gereken birçok vitamin ve mineral vardır. 10 aylık bebek kahvaltısı tarifleri de bebeklerin kolay sindirebilecekleri ve vitamin alabilecekleri şekilde beslenmeleri gerekir. Bunun yanında 10 aylık bebek menüsü hakkında detaylı araştırmalar yapılması önemlidir. 10 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri hakkında tüm detayları sizler için araştırdık ve paylaştık.

10 Aylık Bebek Beslenmesi

10 aylık bebeklerin beslenme periyodunda olması gereken birçok farklı gıda bulunur. Bu gıdaları karışım haline getirerek mama şeklinde yedirmek daha kolay sindirmesini sağlar. Ancak bu dönemde beslenmelerinin ana gıdası her zaman için anne sütü olmalıdır. Ara öğünlerde de ek gıdalar ve takviyeler kullanılabilir. Meyve beslenme periyodunda mutlaka olmalıdır.

Bebekler 10 aylık olduklarında artık mama sandalyesine oturabilirler. Önceki aylarda genel olarak püre ve sıvı olarak verilen besinler bu ayda biraz daha pütürlü olarak verilebilir. Bu bebeğin çene gelişiminde oldukça önemli bir detaydır. Bunun yanında anne sütünün ihmal edilmemesi gerekir. Anne sütü almayan bebekler için ise formül süt kullanımı önerilenler arasında yer alır. Bu dönemde iyi pişmiş ev yemeklerinden verilebilir. Ancak bir yaşına gelene kadar bebeklerin besinlerinde tuz kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında baharat da kullanılmaması önem taşır.

Eğer bir besini bebekte ilk defa deneyecekseniz bunu ilk olarak tatlı kaşığı ile denemeniz gerekir. Bu şekilde besin alerjilerinin de önüne geçebilirsiniz. Bu dönemde bebekler 3 saatte bir yemek yer. Aynı zamanda ara öğünler oldukça önemlidir.

10 Aylık Bebek Kahvaltı Tarifi

Bebekler için kahvaltı tarifleri oldukça fazladır. Bu dönemdeki bebekler için kahvaltı tariflerinin mutlaka besleyici gıdalardan oluşmasına dikkat etmelisiniz. İdeal bir kahvaltı için şu malzemeleri temin etmeniz gerekir:

1 tane yumurta

6 tane cici bebe

1 tatlı kaşığı kadar pekmez

1 tatlı kaşık labne peynir

Yarım muz

2 tane ceviz

Bir çay bardağından daha az ıhlamur çayı

Bu malzemeleri temin ettikten sonra mamasını hazırlayabilirsiniz. Yumurtayı haşlayın ve cevizi de rendeden geçirin. Tüm malzemeleri karışım yapın ve bebeğinize yedirin.

10 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

10 aylık bebeklerin kahvaltılarında yulaf ezmesi, kuru kayısı, beyaz peynir, doğal tereyağı, pekmez, bebe bisküvisi gibi gıdalar olmasına dikkat edin. Ara öğünlerde ve ana öğünlerde çorba tariflerinden yararlanılabilir. Çorba olarak tarhana, mercimek, şehriye çorbaları idealdir. Ancak bu çorbaların çok baharatlı ve tuzlu olmamasına dikkat edilmelidir.