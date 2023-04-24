2 Aylık Bebek Nasıl Beslenir? 8 Aylık Bebek Kahvaltısı, Beslenme Tablosu, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

Henüz yeni anne olan ya da anne adayları yeni doğan bebeklerinin bakımı için en güvenilir bilgileri öğrenmek istiyorlar. Bu aylarda bebek ve anne için en önemli konu beslenme, anneler için ise emzirmedir. Özellikle 2 yaşına kadar verilen anne sütü bebek ve anne için oldukça sağlıklı bir durumdur. Hem anne sağlığı için hem de bebek sağlığı için oldukça önemli olan bu durum o an için değil aynı zamanda ileriki zamanlar için de önem taşımaktadır. Henüz yenidoğan bebek olarak adlandırılan 2 aylık bebek beslenmesi nasıl olur? 2 aylık bebekler için beslenme tablosu!

2 AYLIK BEBEKLER İÇİN BESLENME TABLOSU

2 aylık bebek beslenmesi tabi ki anne sütü ile yapılmaktadır. Bazı bebekler annelerini az emerken bazıları ise normal seyrinde davranır. Ancak anneler psikolojik olarak bebeklerinin az süt emdiğini düşünerekten daha çok emzirme ihtiyacı duyarlar. Ancak bebeklerin çene kasları henüz gelişmediğinden bu durum normal olarak karşılanmalıdır.

İlk 6 ay yalnızca anne sütü verilmeli ve doktor tavsiyeleri de bu yönde olmalıdır. Çalışan anneler sütünü sağıp biberona koyabilir, çalışmayan anneler ise düzenli ve belli periyodlarda bebeklerini emzirebilirler.

2 aylık bebek beslenme tablosunda eğer anne sütü yeterli değilse ve doktor onayı varsa ek gıdaya geçilebilir. Bu durum mutlaka doktor kontrolünde olmalı, anneler ya da çevresindekiler bu duruma karar vermemelidir.

2 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ

2 aylık bebek yenidoğan bebekler kategorisine girer. Henüz çok küçük olduklarından tek ihtiyaçları beslenme ve uykudur. 2 aylık bebeklerde yavaş yavaş uyku düzeni oluşmaya başlar. Bunların dışında; görme yetisi oluşabilir. Parlak ve canlı renkler ilgisini çekebilir. İşitme ve duyma konusunda da oldukça ilerleme kaydedebilirler. Aynı zamanda çeşitli sesler çıkararak bu durumdan eğlenebilir. El ve bacak hareketleri fazlalaşır. Bu durum kaslarının gelişmesi için ideal bir durumdur.

2 aylık bebek bilinçli olarak gülmeye başlar.

Renkli nesnelere ilgi duyar ve bunlara tepki verir.

Eline verilen nesneleri tutmaya çalışabilir.

Hareket yeteneği gelişmeye başlar.

İşitme ve görme yetileri güçlenmeye başlar.

Bazı bebeklerde başını tutabilme durumu başlayabilir.

Yüzükoyun yatan bebekler hareket etme, gövdesini kaldırma isteği duyabilir.

2 aylık bebek için en önemli nokta ellerin keşfi olmuştur. Ellerini keşfeder ve onları incelemeye başlar.

Her bebekte olduğu gibi kucağa alınmak ve ilgi gösterilmesini ister.

2 AYLIK BEBEK NE KADAR EMER?

2 aylık bebek henüz yenidoğan olduğu için bu durumun hesaplaması yapılmaz. Anne sütünü yeteri kadar aldığında zaten kendisi doğası gereği kendini geri çekecektir.

2 AYLIK BEBEK MAMA ÖLÇÜSÜ

Anne sütü almayan 2 aylık bebeklerin beslenmesi bir öğünde 90 ile 150 ml olmalıdır. Bu şekilde günde 6 ya da 7 kez bebeğin beslenmesi sağlanabilir. Ancak yine de her zaman olduğu gibi bu durum anneye ve bebeğin durumuna göre değişebilmekte olup bu sebepten ötürü yine doktor kontrolünde beslenme sağlanmalıdır. Bu durum en sağlıklı ve güvenilir yoldur.

2 AYLIK BEBEK KAÇ SAATTE BİR EMZİRİLMELİ?

2 aylık bebek 2 ya da 3 saatte bir beslenmelidir. Midesi giderek büyüdüğü için daha fazla acıkma hissiyatı oluşabilir. O yüzden belli periyodlarda bebeği beslemek en sağlıklısı olacaktır.