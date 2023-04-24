2 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 2 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Nasıl Olur, En Az Kaç Kilo Olmalı?

2 aylık bebek gelişimi konusunda takip edilmesi gereken birçok detay vardır. Bunlardan ilki bebeğin boy uzamasıdır. Bir diğeri de 2 aylık bebek kaç kilo olmalı sorusunun yanıtıdır. Bebekler kaç saatte bir beslenmeli, kaç saat uyur gibi sorular bu dönemde mutlaka takip edilmesi gerekenler arasında yer alır. Bebeğin beslenme düzeni ve uyku alışkanlıkları ileriki yaşamını da yakından etkileyecektir. Bu nedenle persentil tablosuna göre kız ve erkek 2 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularının yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu

Bebekler yeni doğdukları andan itibaren mutlaka belirli açılardan kontrol edilirler. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümelerinde birçok önemli nokta göz önünde bulundurulur. Hem boyları hem de kiloları en çok takip edilen detaylar arasında yer alır. Bebeklerin her ay büyümelerinin belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Bebekler iki aylık olduklarında kilolarının ortalama olarak 53 ile 63 cm arasında olması önemlidir. Bunun yanında kilogram olarak ise 3600 gram ile 6600 gram olmaları aranılan özelliklerdendir.

Bu kilo ve boy altında ya da üstünde olan bebekler için özel bir beslenme şekli benimsenebilir. Ancak bu durum bebeğin doktoruna mutlaka danışılmalıdır. Bazen bu değerlerin altında ya da üstünde olmak da normal kabul edilebilir. Genetik faktörler de bu değerler üzerinde etkilidir.

2 aylık bebekler genel olarak anne sütü ile beslenirler. Anne sütü ile beslenen bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi çok daha yerinde bir durumdur. Ancak her bebek anne sütünü kabul etmiyor. Böyle durumlarda mutlaka bebeğin ayına uygun sağlıklı mamalar tercih edilmelidir. 2 aylık dönemdeki bir bebeğin günde 8 ile 12 defa arasında beslenmesi gerekir. Her hata yaklaşık olarak 150- 200 gram kadar kilo alması önemlidir.

Persentil tablosu takip edilerek bebeklerin hangi ayda ne kadar boy ve kiloda olması gerektiğini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bebeklerinizin sağlıklı büyümesinde boy ve kilo takibi büyük bir önem taşır. Bu bakımdan persentil tablosundaki en düşük ve en yüksek değerlere göre bebeğinizin gelişimini takip edebilirsiniz.