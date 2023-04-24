3 Aylık Bebek Ne Yer? 3 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

Bebekler herkesin de bildiği gibi ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütünün eksik kaldığı durumlarda doktora danışılarak ek gıdaya geçilebilir. Burada hem annenin hem de bebeğin sağlığı çok önemlidir. Anneler arama motorlarında konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken aynı zamanda bebekleri için en ince detayı bile incelemek istiyorlar. Bu bağlamda; merak edilen konulardan biri olan 3 aylık bebek gelişimi nasıldır? 3 aylık bebek beslenmesi tavsiyeleri nelerdir?

3 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ

3 aylık bebek başını dik tutmaya başlayabilir. Başını kontrol edebilir. Yüzükoyun yattığında gövdesini yukarı kaldırmaya çalışabilir.

2 aylıkken ilgi duyduğu şeyler 3 aylıkken de devam eder.

Seslere ve görüntülere ilgisi giderek artar ve tepki verir.

Ellerini oynatmaya devam eder.

Elindeki oyuncağı tutabilir, incelemeye başlar.

Dokunma duyusu gelişebilir.

Gözleriyle takip ettiği nesneleri şimdi kafasını çevirerek de takip edebilir.

Kendi kendine konuşmaya çalışabilir.

Yüksek sesle gülmeye başlayabilir.

Farklı renklere, seslere, görüntülere ilgi duyar.

Hareket etmeye çalışır.

Her tepkiye cevap vermeye çalışır.

İletişim halinde olmak ister.

3 aylık bebekler anne sütüne devam eder.

Yavaş yavaş vücudunu da dik tutmaya çalışır.

Ellerini fark eder.

Anne babasını tanımaya çalışır.

Etrafa gülücükler saçabilir.

3 AYLIK BEBEK BESLENME TABLOSU

Bebekler üçüncü ayında da anne sütü ile beslenmelidir. Eğer anne sütü yeterli değilse doktora danışılmalı ve duruma göre ek gıdaya geçilmelidir.

Sütün miktarı ve içerdiği besinler annenin beslenmesi ile doğru orantılıdır. Bu yüzden; stres, sigara, alkol ve bunun gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı ki bebek de anne de sağlıklı olsun.

Bol sıvı alımı devam etmeli.

Anneler anne sütünü arttıracak besinler tüketmeli.

Bebeğin emmesi süt artışını sağladığından emzirmek özellikle ilk aylarda oldukça önemlidir.

3 AYLIK BEBEĞE YOĞURT VERİLİR Mİ?

3 aylık bebek normal şartlarda sadece anne sütü ile beslenmelidir. Ek gıdaya geçiş ilk altı aydan sonra doktor önerirse olmalıdır. 3 aylık bebeğe yoğurt verilir mi sorusunun yanıtı ise yine doktor tarafından belirlenmelidir. Yoğurt verilse bile bu mutlaka ev yoğurdu olmalı, annelerin kendilerinin yaptığı yoğurt olmalıdır. Yine de en doğru ve sağlıklı karar doktora danışmak olmalıdır.

3 AYLIK BEBEĞİ BİBERONA ALIŞTIRMA

Anne sütüne ve emmeye alışan bebeğin biberona geçmesi zordur. Bebekler alışkanlıklarından kolayca vazgeçmek istemezler. Bu yüzden 3 aylık bebeği biberona alıştırmak da zor olacaktır. Anneler biberonu bebeğine verirken onunla konuşabilir, güzel sözler söyleyebilir, psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayabilir.

Biberona alıştırma esnasında bebeğin aç olması gerekir. Sakince ve usulca bebek biberona alıştırılmalıdır.

Biberonla beslenirken bebekleri zorlamamak gerekir, alıştırmak için anne sütünden damlatılabilir, bu da denenebilecek bir yöntemdir.