5 Aylık Bebek Ne Yer? 5 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

Doğumdan itibaren her geçen gün büyüyen, gelişen ve hatta yeme alışkanlıkları edinen bebeklerin anne sütünün yanı sıra belirli bir aydan itibaren tüketebilecekleri gıdalar vardır. Anne sütünün yanı sıra özellikle 5. Aydan itibaren ek ve katı gıdalara geçiş yapılabilmektedir. Genellikle sebze, meyve suları, püreler veya yoğurt gibi gıdalar 5 aylık bebeklerin tükettikleri besinler arasındadır.

5 AYLIK BEBEKLER İÇİN EN GIDA TARİFLER

Bebekler 5. aydan itibaren ek gıdaya geçiş yapabilmektedir. Genellikle bu geçiş süreci doktor kontrolünde, doktorun önerdiği besinlerle yapılmaktadır. Bir yandan da anne sütü devam edilmesi bebek için faydalı olacaktır.

Bu dönemde bebeklere 2-3 tatlı kaşığı sebze suyuyla ek gıda verilebilir. 5. ayın sonuna doğru ise sebze veya meyve püresi de verilmeye başlanabilir. Bebeğin neyi sevip neyi sevmediği bu dönemde deneyerek öğrenilir. Örneğin elma ve armut 5 aylık bebekler için verilen meyvelerdendir. Meyveye başladıktan sonra bebeklerin kabız olma ihtimalleri artmaktadır. Bu yüzden sindirimi kolay meyveler tercih edilmelidir. Sebze veya meyveleri ezerek püre haline getirip birkaç tatlı kaşığı bebeklere verilebilir.

5 AYLIK BEBEĞE YOĞURT VERİLİR Mİ

Birçok anne 5 aylık bebeğe yoğurt verilip verilmediği konusunda endişelenmektedir. Yoğurt besin değeri yüksek, tok tutan ve sindirime yardımcı bir besindir. 5 aylık bebeğe yoğurt verilmesinde bir sakınca yoktur. Hazır yoğurt yerine ev yoğurdu bebekler için daha sağlıklı olacaktır. Evde mayalanan ev yoğurdundan her gün az miktarda bebeğe verilebilmektedir.

ÇORBA TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Bebekler için hazırlanacak çorbalar için en önemli kural sindirimi kolay besinlerin tercih edilmesidir. Patates, kabak, havuç veya pirinç gibi besinler genellikle 5 aylık bebeklerin çorbalarının yapımında kullanılmaktadır. Hem sağlıklı hem de doyurucu olduğu için anneler genellikle bu ay grubundaki bebeklere çorba veya sebze püresi vermeyi tercih ederler.

5 AYLIK BEBEKLER İÇİN ÇORBA TARİFLERİ

Çorba için malzemeler:

- 1-2 orta boy havuç

- 3 su bardağı su

- 1 patates

- 1 tatlı kaşığı pirinç

Yapılışı:

Pirinci ve tüm sebzeleri dilimleyip bir tencereye koyun. Üzerine belirtilen miktardaki suyu ekleyin ve kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra blendır yardımıyla sebzeleri ezin ve biraz soğumasını bekledikten sonra bebeğinize rahatlıkla yedirebilirsiniz.

5 AYLIK BEBEK KAÇ CC MAMA YEMELİ

Ek gıda almaya başlayan bebekler bir öğünde 200 ml olmak üzere günde 4-5 defa mama yiyebilirler. Anneler ek gıdaya geçiş döneminde mama saatlerini kendileri ayarlarlar.

5 AYLIK BEBEĞİN BESLENME TABLOSU NASIL OLUR?

Ek gıdaya geçiş döneminde her aydan itibaren bebeklerin belirli bir beslenme tabloları vardır. Bu tablonun amacı hem bebeğin hangi besinlerle beslendiğini bilmek hem de düzenli öğünler oluşmasını sağlamaktır. Birçok annenin uyguladığı bu tabloya örnek olarak;

1.öğün – kahvaltı

Genellikle birçok anne kahvaltı öğününde meyve püreleri tercih ederler. Elma, armut, şeftali gibi meyvelerin püreleri hem sağlıklı hem de doyurucudur. ( Bazı bebeklerin alerjileri olabilir bu yüzden alerjisi olduğu meyve bebeğe verilmemelidir )

2. öğün- öğle yemeği

Öğle yemeğinde ise anneler genellikle sebze püresi vermeyi tercih ederler. Kabak, havuç, patates genellikle tercih edilen besinlerdir

3. öğün

Ev yapımı yoğurt tercih edilir

4. öğün – akşam yemeği

Pirinç unundan yapılmış muhallebi genellikle annelerin tercihleri arasındadır.

Bu besin tablosu örnek bir tablodur. Anne sütünün yanı sıra ek gıda olarak 5. Aydan sonra bebeklere verilebilir. Küçük porsiyonlarda bebeklere yedirilmesi gerekmektedir. Genellikle doktor yardımıyla ek gıdalara başlandığı bilinmektedir. Mutlaka bebeğinizin doktoruna danışıp ek gıdaya başlanması gerekmektedir.