Dr. Salih Cüneyt Aydemir: Akciğer kanserinin ilk nedeni sigara!

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Cüneyt Aydemir, akciğer kanserinin 1 numaralı nedeninin sigara olduğunu söyledi. "Akciğer kanserinin çeşitli sebepleri vardır ve bunların başında sigara ve tütün ürünleri kullanımı gelir" diyen Dr. Aydemir, sigarayı sadece içmenin değil, dumanına maruz kalmanın da kanseri tetikleyebileceği konusunda uyardı.

DUMANINDA KANSERE YOL AÇAN MADDELER VAR

Dr. Salih Cüneyt Aydemir, "Sigara içenlerde ve sigara dumanına maruz kalanlarda akciğer kanserine yakalanma riski, hiç içmeyenlere göre daha fazladır. Sigara dumanında kansere yol açan maddeler fazlaca bulunur ve bu maddeler nefesle birlikte akciğere dolduğundan hasara neden olup kanser hücrelerini tetikler. Sigara dumanına maruz kalma arttıkça akciğer kanseri hücreleri de gelişir. Bununla birlikte hiç sigara kullanmamış ve dumanına maruz kalmamış kişiler de akciğer kanseri olabilir" dedi.

PASİF İÇİCİLERDE RİSK DAHA FAZLA

"Aktif sigara içmek kadar pasif içicilik de akciğer kanseri oluşumunda önemli bir faktördür" diyen Dr. Salih Cüneyt Aydemir, pasif içicilerin daha fazla risk altında olduğu bilgisini verdi: "Pasif sigara içicilerinin akciğer kanserine yakalanma riski, normal içicilere göre yüzde 32 kat daha fazladır. Başkalarının tütün dumanını solumaktan kaynaklanan kanser ölümlerinin oranı; asbest, radyoaktif maddeler, arsenik, benzen, vinil klorür, radyasyon, tarım ilaçları, tehlikeli atıklar, içme suyunda bulunan kimyasallar, endüstriyel kimyasallar ve madeni atıkların hepsinin toplamından kaynaklanan kanser ölümleri oranından daha fazladır."

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