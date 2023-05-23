D. Uğur Horoz annelik estetiğini anlattı

Gebelik dönemindeki bir kadının vücudu, bir bebeğe ev sahipliği yaparken fiziksel ve hormonal olarak değişimler gösterir.

Göğüsler, bebeği beslemek için süt bezleri ve kanallarında gelişme gösterirken bir yandan da büyümeye başlar ve emzirme ile birlikte süreç devam eder; süt çoğalır ve göğüsler irileşir. İlerleyen süreçte emzirme döneminde irileşen göğüsler emzirme sonrasında ise sütün kesilmesiyle küçülmeye başlar. Sonucunda -her zaman olmasa da çoğu zaman- memelerde hacim kaybı, çatlaklar ve sarkma meydana gelir.

Aynı zamanda karın duvarı ve kas bağlantıları da bebeğin büyümesiyle bebeğe yer açmaya başlar. Anne karnı, bebeğe yuva olurken cilt de bebekle birlikte büyümeye, genişlemeye, gevşemeye başlar bunun sonucu olarak da elastikiyetini bir miktar kaybeder.

Bedenin bu dönüşümü ve bu süreçte alınan kilolar, doğum öncesi bedene geri dönüşü zorlaştırmaktadır. Bedendeki bu değişim bazen sporla desteklenerek giderilebilecek boyutta olabilirken bazen de sadece kasların sıkılaşması yeterli olmaz ve yeniden sıkı bir görünüme kavuşulması için cildin toparlanması, aynı zamanda içeriden ayrışan kasların onarılması gerekebilir.

Bu noktada doğumun üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra annelik estetiği dediğimiz belirli kombinasyonlarla uygulanabilen operasyonları önerebiliyoruz.

Özellikle meme dikleştirme ile birlikte karın germe ve liposuction (vakumla yağ alma) zaman zaman da memede arzu edilen görüntüye bağlı olarak dikleştirme ile kombine silikon jel implantlar ile memenin hacimli görünümü desteklenebiliyor.

Karın germe ve meme dikleştirme, küçültme ve büyütme ile dikleştirme operasyonlarında izler bikini çizgisi içinde kalacak şekilde planlanıyor. Kişinin cilt fazlalığı ve cildin sarkma durumu göz önünde bulundurularak karın germe ameliyatına alternatif olarak zaman zaman plazma ile sıkılaşma tekniği de önerilebiliyor.

Özellikle yağ alma, karın germe ve meme operasyonlarının kombine olarak uygun kişilerde tek seansta uygulanabiliyor olması, kişiler için bir avantaj olarak düşünülebilir. Bu durum, ameliyat olan kişinin ameliyat sürecini defalarca yaşamasının önüne geçmektedir.

Annelik estetiği olmak isteyen kişilerin mutlaka bir estetik cerrah önerisi alması gerekmektedir

Doktor önerisi ile hangi operasyonların planlanabileceğini netleştirerek doğum öncesi bedeninize ve düşünülen görünüme yakın geri dönüşler sağlanabilmektedir. Ameliyat öncesi yapılan muayenenin sonunda doktorunuzla istekleriniz ve beklentilerinizi açıkça paylaşılabiliyor olmanız da ameliyat sonrasında ortaya çıkan sonucun her anlamda karşılanmış olmasını sağlamaktadır.

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