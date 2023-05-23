Dr. Uğur Horoz Rinoplasti ameliyatını anlattı

Burun sırtında çıkıntı, eğrilik, kemer veya düzensizlikler varsa rinoplasti bu sorunları düzeltmek için yapılabilir. Genellikle estetik nedenlerle tercih edilse de yaşanan solunum sıkıntıları ya da geçirilmiş kazalar, yaralanmalar veya çocukluk döneminde meydana gelen burun kırıkları sonucunda burunda oluşan şekil bozuklukları ve deformasyonları düzeltmek ve burnun doğal görünümünü geri kazandırmak için de uygulanabilir. Bunun yanında bu operasyonların yapılması için kişinin yüz yapısının oturmuş olması beklenir. Belli bir yaş öncesinde operasyonun yapılması, sonrasında gelişen ve değişen yüz yapısına burnun uyum sağlamaması gibi sorunlara yol açabilir.
Burun estetiği ameliyatı, burun üzerindeki kemik, kıkırdak ve yumuşak dokuların yeniden şekillendirilmesini içerir. Bu işlem sırasında, burun boyutu, burun ucu, burun sırtı ve burun delikleri gibi unsurlar değiştirilebilir ve genellikle hastanın tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.
Burun estetiğinde amaç, yüzün diğer özellikleriyle dengeli ve uyumlu bir burun şekli oluşturmaktır. Örneğin, burun septumunun (burun boşluğunu ikiye bölen kıkırdak ve kemik yapı) düzeltilmesi burun fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
Rinoplasti genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, şişlikler, morluklar ve burun etrafında hafif ağrılar görülebilir. Bu noktada ameliyat sonrası düzenli takip ve doktorun önerilerine uymak önemlidir.
Bu ameliyatı geçirmeyi planlayan kişiler ameliyat öncesi değerlendirmeden geçirilir. Ameliyatın doktor-hasta fikirleri paralelinde planlanması önemlidir. Bu noktada doktor tarafından da hastanın beklentilerini anlamak ve ameliyatın olası risklerini tartışmak için alan oluşturulmuş olur. Bu nedenle rinoplasti ameliyatı olmayı düşünen bir kişi, doktoruna beklentilerini danışarak uygun bir değerlendirme üzerine operasyona karar vermelidir.
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