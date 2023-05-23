Dr. Uğur Horoz Rinoplasti ameliyatını anlattı

Burun estetiği ameliyatı, burun üzerindeki kemik, kıkırdak ve yumuşak dokuların yeniden şekillendirilmesini içerir. Bu işlem sırasında, burun boyutu, burun ucu, burun sırtı ve burun delikleri gibi unsurlar değiştirilebilir ve genellikle hastanın tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.

Burun estetiğinde amaç, yüzün diğer özellikleriyle dengeli ve uyumlu bir burun şekli oluşturmaktır. Örneğin, burun septumunun (burun boşluğunu ikiye bölen kıkırdak ve kemik yapı) düzeltilmesi burun fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Rinoplasti genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, şişlikler, morluklar ve burun etrafında hafif ağrılar görülebilir. Bu noktada ameliyat sonrası düzenli takip ve doktorun önerilerine uymak önemlidir.

Bu ameliyatı geçirmeyi planlayan kişiler ameliyat öncesi değerlendirmeden geçirilir. Ameliyatın doktor-hasta fikirleri paralelinde planlanması önemlidir. Bu noktada doktor tarafından da hastanın beklentilerini anlamak ve ameliyatın olası risklerini tartışmak için alan oluşturulmuş olur. Bu nedenle rinoplasti ameliyatı olmayı düşünen bir kişi, doktoruna beklentilerini danışarak uygun bir değerlendirme üzerine operasyona karar vermelidir.

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