Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, “Post Bariatrik Cerrahi Nedir?” sorusuna yanıt verdi

Dr. Diyarbakırlıoğlu, günümüzde sıkça tercih edilen kilo verme programları ve sporun artmasıyla birlikte aşırı kilo kaybı yaşayan insan sayısının da önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Obezitenin çağımızın büyük sağlık sorunlarından biri olduğu ve bu zayıflama programları sonucunda vücutta oluşan deformitelerin, yeni bir problem olarak ortaya çıktığına dikkat çekiyor. "Aşırı kilo kaybı sonrasında meydana gelen vücut deformiteleri, yaşam kalitesini artırmak için giderilmelidir." diyen Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, post bariatrik cerrahinin üst kol, koltuk altı ve göğüs yan duvarlarında sarkmalar, memelerde hacim kaybı ve sarkma, karın ve bel bölgesindeki sarkıklıklar, sırt bölgesindeki sarkıklıklar, popo ve uyluk bölgelerindeki hacim kaybı ve sarkma gibi deformitelerin giderilmesini hedeflediğini ifade ederken, bu cerrahi işlemlerin, kişiye özel planlandığını ve çeşitli kombinasyonlardan oluşabileceğini vurguluyor.

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, post bariatrik cerrahi ameliyatından önce sigara içicilerin sigarayı en az 2 hafta önceden bırakması gerektiğini ve ilaç kullanımıyla ilgili bilgi verilmesi gerektiğini özellikle belirtiyor. Ameliyat sonrası süreçte, hastaların fiziksel aktivite kısıtlamalarına ve korse kullanımına dikkat etmeleri gerekebileceğini de ifade eden Dr. Diyarbakırlıoğlu, ameliyat sonucunda kalıcı izler oluşabileceğini, ancak bu izlerin zamanla silikleşerek daha az belirgin hale geleceğini ve yaşam kalitesiyle kıyaslandığında kabul edilebilir bir duruma geleceği belirtiyor.

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