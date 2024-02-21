Güçlü bağışıklık için renkli beslenin

Salgın hastalıkların neredeyse kol gezdiği bu aylarda bağışıklık sisteminizin güçlü olması hastalıklara karşı en büyük kalkan. Özel Bağcılar Şafak Hastanesi Beslenme Uzmanı Diyetisyen Melissa Uruçay, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tek bir besinden ziyade birçok besin grubunun dengeli ve düzenli alınması gerekir. Böylelikle çeşitli vitamin ve mineralleri vücuda almak kolaylaşır. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile birlikte yeterli uyku, egzersiz ve düşük stresli bir yaşam güçlü bağışıklığın olmazsa olmazları" dedi.
Bağışıklık sisteminin vücudu zararlı bakterilere karşı korumak için değişik organlarda bulunan bir sistem olduğunu belirten Uruçay "Bu sistemin yüzde 70'i bağırsaklardadır. Dengeli bir bağırsak mikrobiyotası, hastalıklara karşı direnç oluşturur. Probiyotikler, prebiyotikler ve sinbiyotikler ile bağırsak mikrobiyotası güçlendirilebilir. Yoğurt, kefir, turşu gibi besinler ile bağırsak sağlığınızı destekleyebilirsiniz" dedi.
HAFTADA 3 KEZ BALIK YİYİN
Mümkünse her sabah yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikli bir kahvaltı yapılması gerektiğini söyleyen Uruçay, "Omega-3 yönünden zengin beslenin. Omega 3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA bağışıklık sisteminin performansını artıran yağ asitleri çeşitleridir. Somon, sardalya, ton, uskumru gibi yağlı balıklar, ceviz, badem, chia tohumu gibi yağlı tohumlar en iyi Omega-3 kaynaklarındandır. Özellikle güçlü bağışıklık için sofralarınızda haftada 2-3 kez balığa yer verin. Balığı kızartmak yerine buğulama, ızgara veya fırın olarak tercih edin" dedi.
C VİTAMİNİ KAYNAĞI BİBER VE BRÜKSEL LAHANASI
C vitamininin vücut tarafından depolanamadığına dikkat çeken Uruçay, "Bu nedenle her gün düzenli tüketmek çok önemlidir. Bilinenin aksine mandalina, portakal gibi turunçgiller en zengin C vitamini kaynaklarımız değildir. Özellikle biber, kivi, çilek, Brüksel lahanası, yeşillik gibi besinler C vitamininin en iyi kaynaklarındandır" dedi.
ZERDEÇAL, KARABİBER VE ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ!
Zerdeçalın ana etkin maddesi 'curcumin'in, güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu söyleyen Uruçay, "Zerdeçalı yemeklerde karabiber ile birlikte tüketmek baharatın emilimini 20 kat kadar artırıyor. Taze olarak günlük bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek, birçok hastalığa deva olan baharatın tüm faydalarından yararlanmamız için yeterlidir" dedi.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN ÇAY
MALZEMELER
1 bardak su
1 avuç ıhlamur
1 nohut büyüklüğünde taze zencefil
2-3 adet karanfil
1 kabuk tarçın
2-3 top tane karabiber
1 çay kaşığı ucu zerdeçal
Limon dilimleri
HAZIRLANIŞI:
Kaynamış suya önce ıhlamuru atın. 7-8 dakika demlendikten sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyip birkaç dakika daha demleyin. Demlendikten sonra süzerek içebilirsiniz.
ANTİOKSİDAN ÇORBASI
MALZEMELER
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
5 adet havuç
1 adet patates
1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
3 diş sarımsak
6 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
HAZIRLANIŞI:
Soğanı yemeklik doğrayın. Patates ve havucu da aynı büyüklükte garnitürlük boyutunda olacak şekilde doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Soğanları kavurun. Patates ve havucu da soğanlarla beraber kavurmaya devam edin. Sarımsak ve zencefili aynı havanda döverek ezin. Soğan, patates ve havuca zencefili ilave edin. Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın. Zerdeçalı ekleyin ve karıştırın. Ardından suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Havuç ve patates iyice yumuşayınca el blenderı yardımıyla çorbayı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çekin. 5-6 dakika daha kaynamaya bırakın.