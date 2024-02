Güçlü bağışıklık için renkli beslenin

Salgın hastalıkların neredeyse kol gezdiği bu aylarda bağışıklık sisteminizin güçlü olması hastalıklara karşı en büyük kalkan. Özel Bağcılar Şafak Hastanesi Beslenme Uzmanı Diyetisyen Melissa Uruçay, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tek bir besinden ziyade birçok besin grubunun dengeli ve düzenli alınması gerekir. Böylelikle çeşitli vitamin ve mineralleri vücuda almak kolaylaşır. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile birlikte yeterli uyku, egzersiz ve düşük stresli bir yaşam güçlü bağışıklığın olmazsa olmazları" dedi.Bağışıklık sisteminin vücudu zararlı bakterilere karşı korumak için değişik organlarda bulunan bir sistem olduğunu belirten Uruçay "Bu sistemin yüzde 70'i bağırsaklardadır. Dengeli bir bağırsak mikrobiyotası, hastalıklara karşı direnç oluşturur. Probiyotikler, prebiyotikler ve sinbiyotikler ile bağırsak mikrobiyotası güçlendirilebilir. Yoğurt, kefir, turşu gibi besinler ile bağırsak sağlığınızı destekleyebilirsiniz" dedi.Mümkünse her sabah yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikli bir kahvaltı yapılması gerektiğini söyleyen Uruçay, "Omega-3 yönünden zengin beslenin. Omega 3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA bağışıklık sisteminin performansını artıran yağ asitleri çeşitleridir. Somon, sardalya, ton, uskumru gibi yağlı balıklar, ceviz, badem, chia tohumu gibi yağlı tohumlar en iyi Omega-3 kaynaklarındandır. Özellikle güçlü bağışıklık için sofralarınızda haftada 2-3 kez balığa yer verin. Balığı kızartmak yerine buğulama, ızgara veya fırın olarak tercih edin" dedi.C vitamininin vücut tarafından depolanamadığına dikkat çeken Uruçay, "Bu nedenle her gün düzenli tüketmek çok önemlidir. Bilinenin aksine mandalina, portakal gibi turunçgiller en zengin C vitamini kaynaklarımız değildir. Özellikle biber, kivi, çilek, Brüksel lahanası, yeşillik gibi besinler C vitamininin en iyi kaynaklarındandır" dedi.Zerdeçalın ana etkin maddesi 'curcumin'in, güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu söyleyen Uruçay, "Zerdeçalı yemeklerde karabiber ile birlikte tüketmek baharatın emilimini 20 kat kadar artırıyor. Taze olarak günlük bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek, birçok hastalığa deva olan baharatın tüm faydalarından yararlanmamız için yeterlidir" dedi.1 bardak su1 avuç ıhlamur1 nohut büyüklüğünde taze zencefil2-3 adet karanfil1 kabuk tarçın2-3 top tane karabiber1 çay kaşığı ucu zerdeçalLimon dilimleriKaynamış suya önce ıhlamuru atın. 7-8 dakika demlendikten sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyip birkaç dakika daha demleyin. Demlendikten sonra süzerek içebilirsiniz.3 yemek kaşığı zeytinyağı2 adet soğan5 adet havuç1 adet patates1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil3 diş sarımsak6 su bardağı su1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı zerdeçalSoğanı yemeklik doğrayın. Patates ve havucu da aynı büyüklükte garnitürlük boyutunda olacak şekilde doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Soğanları kavurun. Patates ve havucu da soğanlarla beraber kavurmaya devam edin. Sarımsak ve zencefili aynı havanda döverek ezin. Soğan, patates ve havuca zencefili ilave edin. Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın. Zerdeçalı ekleyin ve karıştırın. Ardından suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Havuç ve patates iyice yumuşayınca el blenderı yardımıyla çorbayı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çekin. 5-6 dakika daha kaynamaya bırakın.