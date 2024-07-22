Botoks yüz ifadesini değiştirir mi?

Dr. Mutlu Adıgüzel, botoks hakkında merak edilenleri yanıtladı. Adıgüzel, "Botoks tedavisi, yüzde somurtma ve kaş çatma gibi olumsuz ifadeler ile kırışıklıklara neden olabilen mimiklerin azaltılması amacıyla uygulanır. Uygulamanın hedefi yüz kaslarıdır. Botoks enjeksiyonu yapılan alın ve göz çevresi gibi bölgelerde, çizgi ve kırışıklık oluşumuna neden olan kasların hareketliliği azaltılır. Yüz kaslarının eğitilmesi ile yüzde çizgi ve kırışıklığa neden olma potansiyeli minimize edilir." dedi.

İşte Dr. Mutlu Adıgüzel açıklamaları;

" Botoks İstanbul ve diğer illerimizde farklı yaş gruplarındaki kadın ve erkek hastalara uygulanabilen bir medikal estetik prosedürdür. Bu süreçte önemli olan, botoks enjeksiyonunun alanında uzman ve deneyimli doktorlar tarafından yapılmasıdır. Kişi özelinde planlandığı, doğru bölgelere doğru dozlarda ve doğru tekniklerle enjekte edildiği takdirde botoks yüz ifadesini değiştirmez. Yeterli uzmanlığa ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen botoks uygulamaları ise yüz ifadesinde değişikliklere, mimiklerin kaybolmasına ve yüzde şaşkın bir ifade oluşmasına neden olabilir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalınmaması için kişiye özel botoks tedavisi planlayan, alanında uzman ve deneyimli bir doktor tercih edilmelidir. Her bireyin anatomisi, kas yapısı ve mimikleri birbirinden farklı olduğundan; kişiye özel planlama yapılması botoks prosedürünün başarısı açısından bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Bu sayede, uygulama yapılan her bireyin farklı yüz yapısı ve ifadesi korunabilir."

BOTOKS CERRAHİ KESİ YAPILMASINI GEREKTİRMEZ

Botoks tedavisinin yaş alma ve diğer etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların tedavisine yönelik uygulanan bir medikal estetik prosedür olduğunun altını çizen Dr. Mutlu Adıgüzel'in yaptığı açıklamalara göre; botoks tedavisi sırasında herhangi bir cerrahi kesi yapılması söz konusu değildir. Hasta özelinde uygulama yapılacak bölgenin özellikleri, kırışıklık seviyesi ve çeşitli faktörlere göre uygulanacak doz ve enjeksiyon bölgeleri belirlenir. Daha sonra ince uçlu iğneler yardımıyla hedef bölgelere enjeksiyon yapılır. Nörotoksinin yüzde kırışıklığa neden olan kaslara enjekte edilmesi sonucu, kasların hareketini sağlayan ve sinir sistemindeki bir madde olan asetilkolin salınımı önlenir.

Dr. Mutlu Adıgüzel açıklamalarını şu cümlelerle tamamladı: "Botoks ameliyatsız bir teknik olduğu için iyileşme süreci genellikle hızlı ve konforlu olur. Uygulama bölgesinde enjeksiyona bağlı hafif şişlikler ve kızarıklıklar oluşabilir. Bu tür yan etkiler genellikle herhangi bir müdahale gerekmeksizin birkaç saat içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Uygulama sonrası konforu artırmak için ilk birkaç saatlik süre boyunca her yarım saatte bir beş dakika olmak kaydıyla, soğuk kompres yapılmasını öneriyoruz. Uygulamayı takip eden ilk 24 saat yüze temas edilmemesi, enjeksiyon bölgesinin ovuşturulmaması ve bölgeye herhangi bir kozmetik ürün sürülmemesi de botoks yaptıran kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar arasında sayılabilir."

Bu bir ilandır.