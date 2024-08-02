Bilim insanları, yüzgeç benzeri yenilikçi bir sistem kullanarak havadan içme suyu çıkarabilen bir cihaz icat etti. Cihaz, dünya atmosferindeki trilyonlarca litre tatlı suyu toplayarak artan küresel içme suyu talebinin karşılanmasına yardımcı olabilir.Söz konusu teknolojiyi detaylandıran bir çalışmada araştırmacılar, "Küresel nüfusun yaklaşık üçte ikisi su kıtlığı çekiyor ve 2030'a kadar küresel yıllık su talebinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanamayacağı tahmin ediliyor, bu da halk sağlığı, tarım ve tarımsal uygulamalar için daha fazla zorluk oluşturuyor" dedi.