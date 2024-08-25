Kontakt Lensler Göz Kuruluğu Yapar Mı?

Bunu ne sıklıkla yapıyorsunuz? "Yorgun olduğumda bile" diyemiyorsanız, bu bir sorundur. Gözlerimize temas noktalarımıza temiz ellerle dokunmak, enfeksiyona neden olan patojenleri parmaklarınızdan lenslerinize ve gözlerinize aktarma olasılığınızı azaltır.

Bu nedenle, lenslerinize dokunmadan önce ellerinizi su ve yumuşak sabunla yıkamanızı ve ardından tüy bırakmayan bir havluyla iyice kurulamanızı özellikle önerir.

Lenslerinizle birlikte uyumayın

Bunu yapmak, gözün şeffaf yüzeyi olan korneanızda enfeksiyon geliştirme riskinizi arttırabilir. Bunun nedeni, kontakt lensleriniz ile uyumanın, gözlerinizin normalde olduğu kadar fazla oksijen almasına izin vermemesi ve bakteri gibi şeyler için potansiyel bir üreme alanı oluşturmasıdır.

Kornea enfeksiyonları aynı zamanda göz yüzeyinde yaralar olan kornea ülserlerine de yol açabilir. Bu olmasa bile, lenslerle uyumak doğal gözyaşı filminizi bozabilir ve göz kuruluğunuzu daha da kötüleştirebilir.

Lenslerin kullanım süresini uzatmak yerine, belirtildiği süre boyunca kullanın

Her kullanımdan sonra lenslerinizi temizleme konusunda titiz olsanız bile, zamanla üzerlerinde kir birikerek gözyaşlarının gözbebeklerinize eşit şekilde yayılmasını zorlaştırabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi, zaten göz kuruluğu probleminiz varsa bunun kuru gözlerinize hiçbir faydası olmayacaktır.

Lenslerinizi çok uzun süre kullandığınızda temizleme konusunda titiz davranmazsanız, tahriş edici kalıntıların ve enfeksiyona neden olabilecek bakteri gibi mikroorganizmaların toplanması daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Lens kutunuzdaki solüsyonu her gün değiştirin.

Lens kutudan çıkarılıp göze yerleştirildikten sonra, lens kutusu boşaltılmalı ve kontakt lens solüsyonu ile durulanmalıdır. Ardından da, baş aşağı kuruması için temiz bir kağıt mendil üzerine konulmalıdır.

Kontakt lens solüsyonunun tekrar kullanılması, solüsyonun dezenfeksiyon özelliklerinin etkinliğini azaltır. Bu da, iltihaplanma ve enfeksiyon gibi sorunlara yol açabilir.

Gözlerinizi kuru hissetmeseniz bile ıslatma damlaları kullanın

Göz kuruluğunuz varsa yapay gözyaşları genellikle ilk savunma hattıdır. Uzmanlar, gözleriniz iyi hissettiğinde bile bunları kullanmanız gerektiğini söylüyor çünkü bu, kuruluğun ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı oluyor.