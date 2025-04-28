Deprem geçti, sarsıntı hissi kaldı: Hayalet deprem algısına dikkat!

Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Çil, bu algının gerçek bir depremin ardından, beynin sürekli tetikte kalmasıyla ortaya çıktığını belirterek, "Hayalet depremde, ölçülebilir bir sismik hareketlilik bulunmasa da kişiler sürekli bir sallanma hissi yaşar. Bu durum, özellikle yoğun stres altında olan bireylerde ve hassas gruplarda (çocuklar, yaşlılar ve duygusal açıdan daha hassas kişilerde) daha sık görülür" dedi.

Dr. Çil, beynin dengeyi sağlamak için gözlerden, iç kulaktan ve ayak tabanından gelen sinyalleri kullandığını, deprem gibi travmatik bir olayın bu sistemlerde geçici aksaklıklara yol açabileceğini ifade etti. "Beyin, çevreyi sürekli taramaya devam ederken, denge sisteminde yanıltıcı sinyaller oluşabiliyor ve kişi sallanıyormuş gibi hissedebiliyor. Toplum olarak deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenirken, ruhsal sağlığımıza da en az fiziki güvenliğimiz kadar önem vermemiz gerekiyor" diye ekledi.

BU HİSTEN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Dr. Çil, bu sürecin çoğunlukla geçici olduğunu ve bireylerin yalnız olmadığını bilmelerinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Hayalet deprem algısıyla başa çıkmak için şunlar öneriliyor:

• Durumu Normalleştirin: Yaşadığınız hissin olağan bir stres tepkisi olduğunu kabul edin. Kendinize zaman tanıyın.

• Duygularınızı İfade Edin: Hislerinizi bastırmak yerine güvendiğiniz kişilerle paylaşın. Konuşmak rahatlama sağlar.

• Gevşeme Tekniklerini Deneyin: Derin nefes alma, meditasyon veya kas gevşetme egzersizleri stresin azalmasına yardımcı olabilir.

• Düzenli Uyku ve Beslenmeye Dikkat Edin: Vücudun dinlenmiş ve dengede olması, ruhsal dengeyi de destekler.

• Profesyonel Destek Alın: Eğer hayalet deprem algısı günlük yaşam aktivitelerinizi ve işlevselliğinizi etkiliyorsa, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler eşlik ediyorsa bir uzmana başvurmak önemlidir.