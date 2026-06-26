Tüp bebek tedavisinde pahalı ek uygulamalar fayda sağlamıyor

Yeni bir çalışmaya göre, tüp bebekte başarıyı artırdığı iddiasıyla sunulan ek tedavilerin çoğu için ikna edici bilimsel kanıt bulunmuyor. Araştırmada, standart doğurganlık tedavilerine ek olarak hastalara sunulan ve genellikle yüksek maliyetlere yol açan IVF "ek uygulamalarını" değerlendiren 85 klinik çalışma incelendi. Araştırmacılar, bu uygulamaların büyük bölümünün kanıtlanmış bir fayda sağlamadığını, buna rağmen özel klinikler tarafından yaygın şekilde tanıtıldığını belirtti. Çalışmanın yazarlarından ve Melbourne Üniversitesi araştırmacısı Sarah Lensen, "IVF ek uygulamaları konusunda yaygın bir yanlış bilgilendirme söz konusu. Hastalar için başlıca bilgi kaynakları olan özel kliniklerin internet siteleri ile sosyal medya platformlarındaki hasta forumları, çoğu zaman bu uygulamaların faydalarını abartırken maliyet ve risklerinden bahsetmiyor" dedi. Bu tedaviler arasında akupunktur, iltihabı azaltmaya yönelik ilaçlar, gen ekspresyon modellerini değerlendirmek amacıyla rahim iç tabakasından biyopsi alınması, damar yoluyla uygulanan soya yağı ve yumurta sarısı karışımları ile yumurtalıklara veya rahme uygulanan trombositten zengin plazma (PRP) tedavileri yer alıyor.

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