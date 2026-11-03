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Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:35

Gençleşmek isterken yaşlı görünebilirsiniz! Zayıflama iğnesi kullananlara uyarı

Son yıllarda kilo vermek isteyenlerin başvurduğu zayıflama iğneleriyle kısa sürede verilen kiloların estetik açıdan beklenmedik sonuçları da olabiliyor. Uzmanlar, hızlı kilo kaybının yüzde sarkma, derin kırışıklık ve çökük bir görünüme yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle kas kaybına dikkat çeken uzmanlar, zayıflama sürecinde protein tüketimi ve egzersizin önemini vurguluyor.

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Gençleşmek isterken yaşlı görünebilirsiniz! Zayıflama iğnesi kullananlara uyarı
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Son dönemin en popüler zayıflama trendleri arasında yer alan ve kamuoyunda "zayıflama iğnesi" olarak bilinen GLP-1 agonisti, kilo kaybı sağlarken estetik açıdan da yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük, bu iğneleri kullanan kişilerde hızlı kilo kaybına bağlı olarak yüzde ciddi sarkmalar, derin kırışıklıklar, "yaşlı görünüm" oluşabildiğini açıkladı.

Küçük, obezite ve diyabet tedavisinde kullanılan iğnelerin yüz bölgesindeki etkilerine dikkat çekerek iğnelerin sadece yağ dokusunu değil, vücuttaki kasları da yüzde 25 ila 40 erittiğini duyurdu. Küçük, "Haftada bir kilodan fazla kilo vermek, elmacık kemiklerinde belirginleşmeye, göz altında çukurlaşmaya, boyunda, yüzde sarkmaya, derin kırışıklıklar oluşmasına sebep veriyor. Göz altları çökmüş yanaklar içine çökmüş sarkık görünüm oluşuyor. Dolayısıyla yaşlı bir görünüm meydana geliyor. Bu nedenle dolgu yaptıranların sayısında artış var. Dolgu gibi kozmetik kararlar mutlaka dermatologla görüşülerek alınmalı. Merdiven altı yerlerden uzak durulmalı" ifadesini kullandı.

YETERLİ PROTEİN ALINMALI
Kas kaybının önüne geçmek için yeterli protein tüketilmesi gerektiğini söyleyen Küçük, "Kilogram başına 1 ila 1,5 gram protein, vücut ağırlığınıza göre günlük almanız gereken protein miktarını belirliyor. Örneğin, 60 kilo olan kişinin günlük 60 ila 90 gram arasında protein tüketmesi gerekiyor. Onun yanında C vitamini, omega desteği de şart. Direnç egzersizleri, yüz yogası, yürüyüş, abartılmadan yapılacak ağırlık egzersizleri, bol su içilmesi, yüzde meydana gelecek yaşlı görünümü azaltıyor. Sadece iğne kullananlarda değil obezite cerrahisi olan ya da yoğun kilo veren kişilerde de gözlemlediğimiz durumlardan bahsediyoruz. Yaşlanmayı engelleyecek mucize dokunuş henüz bulunmadı. Bu arayış bizi özellikle sosyal medyada yer alan ve hiç bilmediğimiz şeyleri kullanmaya itiyor. Yaşlanmaktan bu kadar korkmamalıyız" dedi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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