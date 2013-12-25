Blogger Zet Fashion, Emotion Parfüm Facebook sayfasında!

Modanın nabzını tutan ve trend yaratıcılarından biri olan Zet Fashion blogunun sahibi Zuhal Okçu, Aralık ayı boyunca Emotion Parfüm sosyal medya hesaplarında.

Zuhal Okçu, Emotion Parfüm takipçileriyle moda sırlarından makyaj tavsiyelerine, yeni yıl trendlerinden saç modellerine kadar birçok konuda tavsiyelerini #YeniYılHazırlığı hashtag'i üzerinden paylaşıyor.

Aralık ayında Emotion Parfüm sosyal medya hesapları yılbaşı hazırlıklarına sıcak ve samimi bir ortam sağlıyor. Emotion Parfüm ve Zet Fashion Aralık ayı içerikleri boyunca takipçilere sadece tavsiye vermekle kalmıyor, birbirinden güzel hediyeler de dağıtıyor. Etkileşimli yılbaşı hazırlık postları, moda takibi ve günlük tavsiyelerle Aralık ayında Emotion Parfüm sosyal medya hesapları dopdolu.

Siz de Emotion Parfüm'ü takip etmek isterseniz www.facebook.com/EmotionParfum ve www.twitter.com/emotionparfum adreslerine bekleriz.

İlandır.