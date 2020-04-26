Büyükşehirden fırınlara ramazan denetimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri pide satışı yapan fırınlarda gramaj kontrolü, maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirdi.Korona virüs ile mücadele kapsamında 23 Nisan Perşembe gününden itibaren 26 Nisan Pazar gününe kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca şehir içi ve ilçelerde Büyükşehir Zabıta ekipleri 24 saat görev başında oldular. Zabıta ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla pide satışı yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında getirilen tedbirler doğrultusunda pide satışı yapan fırınlarda Zabıta ekipleri maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler denetim sırasında gramaj kontrolü ve genelge kapsamında getirilen pide üretim saat sınırlandırılması hususunda hatırlatmalarda bulunurken, uzun kuyrukların oluştuğu fırınlarda vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikazlar yaptı.