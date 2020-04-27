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Adapazarı Belediyesinden basın mensuplarına dezenfektan

Adapazarı Belediyesi, sahada görev görev yapan muhabirlere dezenfektan ürünleri dağıttı.Dünya’yı saran korona virüsün yayılmaması için tedbirler alınmaya devam ediyor. Adapazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 24 saat sahada görevlerini icra eden basın mensupları için anlamlı bir çalışmaya yeniden imza attı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı Belediyesi, 24 saat görevde olan saha muhabirlerine yerli üretim borel dezenfektan, maske ve eldivenden oluşan hijiyen paketleri dağıttı. Başkan Mutlu Işıksu’nun talimatıyla, yerli ve milli üretim

Giriş Tarihi: 27.4.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 18:45 ABONE OL
Adapazarı Belediyesinden basın mensuplarına dezenfektan
Adapazarı Belediyesi, sahada görev görev yapan muhabirlere dezenfektan ürünleri dağıttı.
Dünya’yı saran korona virüsün yayılmaması için tedbirler alınmaya devam ediyor. Adapazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 24 saat sahada görevlerini icra eden basın mensupları için anlamlı bir çalışmaya yeniden imza attı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı Belediyesi, 24 saat görevde olan saha muhabirlerine yerli üretim borel dezenfektan, maske ve eldivenden oluşan hijiyen paketleri dağıttı. Başkan Mutlu Işıksu’nun talimatıyla, yerli ve milli üretim Borel dezenfektanların da içinde olduğu hijyen paketleri, Sakaryalı saha muhabirlerine hediye edildi.
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Adapazarı Belediyesinden basın mensuplarına dezenfektan
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