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Huzurevinde kalan 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yendi

’da huzurevi sakini 94 yaşındaki iki kadın, korona virüsü yenerek alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu.Hendek Melek Nişancı Huzurevinde 11 Nisan’da rahatsızlanan ve korona virüsü kaptığı anlaşılan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan iki hasta da korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan iki yaşlı kadın, alkışlarla hastaneden taburcu edilerek ambulansla kaldıkları huzurevine gönderildi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:00 ABONE OL
Huzurevinde kalan 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yendi
Sakarya’da huzurevi sakini 94 yaşındaki iki kadın, korona virüsü yenerek alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu.
Hendek Melek Nişancı Huzurevinde 11 Nisan’da rahatsızlanan ve korona virüsü kaptığı anlaşılan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan iki hasta da korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan iki yaşlı kadın, alkışlarla hastaneden taburcu edilerek ambulansla kaldıkları huzurevine gönderildi.
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Huzurevinde kalan 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yendi
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