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Havza’da pide denetimi

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda Ramazan pidesi denetimi yapıldı.Ekipler, denetimlerde, çalışanların hijyen koşullarına uyup uymadığını, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıklarını denetledi. Zabıta Müdürü Erhan Demir’in de katıldığı denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlar hatırlatılarak ekmek satışlarında maske, bone ve eldiven takılması zorunluluğu, sokağa çıkma kısıtlaması süresince fırınlardan satış yapılmaması ve Ramazan ayı boyunca fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurmaları gerektiği belirtildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 18:15 ABONE OL
Havza’da pide denetimi
Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda Ramazan pidesi denetimi yapıldı.
Ekipler, denetimlerde, çalışanların hijyen koşullarına uyup uymadığını, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıklarını denetledi. Zabıta Müdürü Erhan Demir’in de katıldığı denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlar hatırlatılarak ekmek satışlarında maske, bone ve eldiven takılması zorunluluğu, sokağa çıkma kısıtlaması süresince fırınlardan satış yapılmaması ve Ramazan ayı boyunca fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurmaları gerektiği belirtildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan gramaj kontrollerinde ise 250 gram olan pideler gramajlarından ağır geldi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklamada denetimlerin Ramazan ayın doyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı olan pidenin son derece hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimleri aralıksız devam edecek. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan ayı içinde bir dizi karar alındı. Fırıncılarımız bu kurallara uymaları çok önemli" dedi.

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Havza’da pide denetimi
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