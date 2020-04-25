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Polisin hayvan sevgisi

’un Alaçam ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle aç kalan güvercinleri polisler besledi.Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler, korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesiyle yiyeceksiz kaldı. Meydanda yem arayan güvercinlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri duyarsız kalmadı. Güvercinlere yem veren polisler, su vermeyi de ihmal etmedi. Kuşları besleyen polisler, 'Kuşların aç olduklarını fark ettik. Yem alarak karınlarını doyurduk' dedi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 09:45 ABONE OL
Polisin hayvan sevgisi
Samsun’un Alaçam ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle aç kalan güvercinleri polisler besledi.
Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler, korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesiyle yiyeceksiz kaldı. Meydanda yem arayan güvercinlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri duyarsız kalmadı. Güvercinlere yem veren polisler, su vermeyi de ihmal etmedi. Kuşları besleyen polisler, "Kuşların aç olduklarını fark ettik. Yem alarak karınlarını doyurduk" dedi.
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Polisin hayvan sevgisi
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