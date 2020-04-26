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Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, “Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.Havza Belediyesine bağlı Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri birimi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi. Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar ile fırınlar denetlenerek, genel hijyen kurallarına uymaları maske, eldiven takmaları ve fırınların iftara 2 saat kala üretim ve faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve

Giriş Tarihi: 26.4.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:00 ABONE OL
Başkan Özdemir: Teşekkürler Havza”
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, “Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
Havza Belediyesine bağlı Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri birimi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi. Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar ile fırınlar denetlenerek, genel hijyen kurallarına uymaları maske, eldiven takmaları ve fırınların iftara 2 saat kala üretim ve faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ise geceleri Memduhiye ve Karşıyaka Mahallelerinde dezenfeksiyon çalışması yapılırken gündüz ise rutin temizlik çalışmalarına devam edildi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza’da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza.”

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Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”
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