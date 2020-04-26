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Tarla sürerken patpat makinesi hastanelik etti

’da patpat makinesi ile tarla sürerken ayağını makineye kaptıran bir kişi hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Kurgın (40) patpat diye adlandırılan tarım aracıyla tarla sürerken sol ayağını makineye kaptırdı. Yaralanan Kamil Kurgın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Kurgın ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 12:30 ABONE OL
Tarla sürerken patpat makinesi hastanelik etti
Samsun’da patpat makinesi ile tarla sürerken ayağını makineye kaptıran bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Kurgın (40) patpat diye adlandırılan tarım aracıyla tarla sürerken sol ayağını makineye kaptırdı. Yaralanan Kamil Kurgın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Kurgın ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tarla sürerken patpat makinesi hastanelik etti
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