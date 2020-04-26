Türkmenlere gıda yardımı

Samsun’da öğretmenler Kayseri’ye yerleşen Türkmen gençler için gıda yardımında bulundu.Samsun’un Terme ilçesindeki bir grup öğretmen Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan kökenli gençlere 1 ton pirinç yardımı yaptı.Hayırseverlerin de desteğiyle gıda yardımını 1 tona kadar çıkardıklarını aktaran öğretmen Savaş Bozkurt, “Kardeş ülkelerimizden Kayseri ilimize yerleşen Müslüman soydaşlarımıza bu zorlu süreçte yardımda bulunmak istedik. O gençlerimize turan evleri açılmıştır. Burada yiyecek, içecek ve yakacak sıkıntıları çekmemeleri için hayırseverler bu şekilde desteklemelerde bulunuyor. Biz de bölgemizin temel tarım mahsulü olan pirinci Kayseri’ye gönderdik” ifadelerini kullandı.Ramazan ayında yardımlaşmanın artması gerektiğine değinen Bozkurt, öksüze, yetime, evsize yapılan yardıma çok değer verdiğini kaydetti.