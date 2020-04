Kasaplar da tedarik zincirinde yer almak istiyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kasap esnafının işlerinin virüs nedeniyle yarı yarıya düştüğünü belirterek, marketler ve bakkallar gibi kısıtlamalı günlerde açık olmak istediklerini ifade etti.Korona virüsü ile mücadele son hızıyla sürüyor. Son günlerde Türkiye’deki günlük iyileşen hasta günlük vaka sayısını geçerken, alınan tedbirlerin başarısı da gün yüzüne çıkıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde belli saatler arasında market ve bakkallar açık kalırken, kasaplar ise açılamıyor. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kasapların da bu günlerde tedarik zincirine eklenmesi gerektiğinin altını çizerek açıklamalarda bulundu.Kasapların işlerinin yarı yarıya düştüğünü vurgulayan Ömür Şen, “Virüsten önce et fiyatlarına zam yapmayı düşünüyorduk. Virüs belası Türkiye’yi de sarınca zam yapmadık. Ramazan ve öncesinde işlerimizin artmasını beklemiştik ama virüs nedeniyle işlerimiz öncesinden de yarı yarıya düştü. Lokantalar kapattığı için toptan satışlarımız da bitti. Ramazan arifesindeki 4 gün de kapalıydık. Mezbahalar ve diğer tedarik zincirleri açıkken, biz kasaplar o 4 günlük süreçte kapalı kaldık. İşlerimiz bu süreçte çok bozuk. Sokağa çıkma kısıtlamalarında marketler, bakkallar, mezbahalar açık ama kasaplar kapalı. Bunlar gıda satıyorsa biz de gıda satıyoruz. Kasaplar olarak marketler ve bakkallar gibi bizler de kısıtlama olan günlerde açmak istiyoruz. Cuma günü bize marketler statüsünde açabilirsiniz demişlerdi, aynı gün genelgenin bakanlık tarafından kabul edilmediği ve market statüsünde dükkanlarımızı açamayacağımız tarafımıza bildirildi” dedi.Samsun’daki et ve sakatat fiyatları hakkında bilgiler veren Başkan Şen, şunları söyledi:“Şu anda Samsun’da et fiyatlarına bakıldığında kıyma kilo 45-50 TL arasında değişiyor. 55-60 TL arasında kuşbaşının kilosu değişiyor. 60-65 TL biftek ve antrikotun kilosu satılıyor. Sakatatta ise ciğerin kilosu 40 liradan satılıyor. Kelle-paça kilo 28 TL, dana işkembe kilo 12 TL, dana dil kilo 35 TL ve dana yüreğin kilosu 20 TL’den satılıyor.”