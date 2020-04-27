Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Samsun Haberleri Samsun sokakları yine tıklım tıklım

sokakları yine tıklım tıklım

31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ’da sokaklar yine tıklım tıklım oldu.Vatandaşlar kısıtlamanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklara akın etti. Bazı ana arterlerde adeta adım atacak yer kalmadı. PTT önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Banka önleri de vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için sık sık uyarılar yaptılar. Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vatandaşa yinelediler.Vaka sayılarının düşmesi ile rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını desteklediklerini ve

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:45 ABONE OL
Samsun sokakları yine tıklım tıklım
31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da sokaklar yine tıklım tıklım oldu.
Vatandaşlar kısıtlamanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklara akın etti. Bazı ana arterlerde adeta adım atacak yer kalmadı. PTT önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Banka önleri de vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için sık sık uyarılar yaptılar. Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vatandaşa yinelediler.
Vaka sayılarının düşmesi ile rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını desteklediklerini ve önlemlerin bir süre daha devam etmesinin yerinde olacağını belirttiler.
65 yaş ve üstü vatandaşlar da evde sıkıldıklarını söyleyerek onlar için çerçeveleri belli bir esnetmeye gidilmesini istediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun sokakları yine tıklım tıklım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA