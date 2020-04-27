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Sokaklar doldu taştı

Korona virüs salgınına karşı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ’un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk gününde vatandaşlar, şehir merkezinde banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Salgında en çok dikkat edilmesi kural olan sosyal mesafe kuralını vatandaşların umursamadığı görülürken, Çarşamba polisi sık sık ekip araçlarından sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekliliği üzerine anons yaptı.Şehir merkezinde yaşanan yoğunluk gün boyunca sürdü

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:45 ABONE OL
Sokaklar doldu taştı
Korona virüs salgınına karşı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk gününde vatandaşlar, şehir merkezinde banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Salgında en çok dikkat edilmesi kural olan sosyal mesafe kuralını vatandaşların umursamadığı görülürken, Çarşamba polisi sık sık ekip araçlarından sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekliliği üzerine anons yaptı.
Şehir merkezinde yaşanan yoğunluk gün boyunca sürdü.
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Sokaklar doldu taştı
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