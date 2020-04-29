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10 yıl hapis cezası bulunan genç tutuklandı

’da hakkında ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan genç gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 25 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.S. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 15:45 ABONE OL
10 yıl hapis cezası bulunan genç tutuklandı
Samsun’da hakkında ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan genç gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 25 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.S. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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10 yıl hapis cezası bulunan genç tutuklandı
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