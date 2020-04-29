Büyükşehir’den ’Samsunspor’ temalı park

Samsun Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde yenilediği bazı çocuk parklarını ’Samsunspor’ temalı oyun gruplarıyla süslüyor. Başkan Mustafa Demir, amaçlarının minik kalplere Samsunspor sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.Samsun’da özellikle merkez ilçelerdeki çocuk parklarını yeniden inşa eden Büyükşehir Belediyesi, ’Samsunspor’ temalı oyun gruplarıyla miniklere ’Samsunspor sevgisi’ni aşılamayı hedefliyor. İlki Atakum ilçesinde yenilenen Samsunspor temalı park oyun parkı, vatandaşların büyük beğenisi ve takdiriyle karşılandı.Samsun Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde yenilediği bazı çocuk parklarına Samsunspor temalı oyun grupları ekliyor. Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki parka, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatları doğrultusunda Samsunspor temalı oyun grubu konuldu. Görenlerin beğenisini kazanan ve bir anda ilgi odağı haline gelen Samsunspor temalı park, taraftarları da harekete geçirdi. Sosyal medya hesaplarından beğenilerini dile getiren taraftarlar, Başkan Mustafa Demir’e Samsunspor hassasiyeti için teşekkür ederek uygulamanın sürdürülmesini istedi.“Sevdamız Samsunspor”Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sevdamız Samsunspor… Çocuklar, sizlere güzel anılar biriktirebileceğiniz yeni oyun parkları yapıyoruz. Adnan Menderes Bulvarı’nda inşa ettiğimiz, içerisinde Samsun ve Samsunspor detaylarının olduğu bu yeni parkımızda eğlenceli vakitler geçirmenizi diliyorum" dedi.“Yeniden çocuk sesleriyle şenlenecek”Samsunspor temalı oyun gruplarıyla süslü parkların sayısını artıracaklarını da söyleyen Başkan Demir, "Kovid-19 salgınını fırsata çevirip kentimizin birçok noktasındaki park, piknik alanı gibi yeşil sahaları adeta yeniden inşa ediyoruz. Çocuk parklarımızı da bu kapsamda ele alarak salgın sonrası yeniden miniklerin sesleriyle çınlatmak, onların gülüşleri ve mutluluklarıyla şenlendirmek istiyoruz. Ortaya koyduğumuz tüm bu güzellikler halkımız için. Hepimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.