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Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı

’da cezaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı tutuklanarak Samsun’da kapalı cezaevine konulup Sivas’taki yarı açık kadın cezaevine kendisinin gitmesi için serbest bırakılan G.U.(22) adlı genç kız cezaevine teslim olmadı. Cezaevi firarisi olarak aranan G.U. dün akşam Atakum ilçesinde kavgaya karışınca olay yerine giden Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.Gözaltına alınan G.U. bugün Samsun

Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:30 ABONE OL
Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı
Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı tutuklanarak Samsun’da kapalı cezaevine konulup Sivas’taki yarı açık kadın cezaevine kendisinin gitmesi için serbest bırakılan G.U.(22) adlı genç kız cezaevine teslim olmadı. Cezaevi firarisi olarak aranan G.U. dün akşam Atakum ilçesinde kavgaya karışınca olay yerine giden Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan G.U. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı
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