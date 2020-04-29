Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden online sınav sistemi hizmeti

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü korona virüs (Kovid-19) sürecinde Millî Eğitim Bakanlığının tatil değil uzaktan eğitim sloganıyla başlattığı uzaktan öğrenme ve etkinlikler kapsamında online sınav sistemi kurdu.Online sınav sistemiyle öğrencilere ulaşılarak akademik destek sağlanması amaçlanıyor. Sisteme, daha önce online etkinlik ve faaliyetlerinde gerçekleştirildiği yine Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Samsun Akademi üzerinden ulaşılıyor. Öğrenciler samsunakademi.meb.gov.tr adresinden birkaç adımda kaydolarak online deneme sınavlarını ve kazanım izleme sınavlarını gerçekleştirebiliyor.Online sınav sisteminde her sınıf seviyesine özel olarak hazırlanan sorular yine Samsun’da görev yapan öğretmenler tarafından özenle hazırlanıyor. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen sınavlarla öğrenciler hem evlerinde kalarak sağlıklarını riske atmıyor hem de lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.