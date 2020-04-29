Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 beslenme danışmanlığı hattı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşların bu süreçte hareketsizlik ve yüksek enerjili gıdalarla beslenmelerinden kaynaklı yaşayabileceği kronik sorunların önlenmesi ve halkın bu konuda evinden çıkmadan bilgi alabilmesi için açılan "Kovid-19 Beslenme Danışmanlığı Hattı" hizmete girdi.Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde görev yapan 8 diyetisyenin hizmet vereceği hatlar sayesinde pandemi döneminde evlerde kalan vatandaşlara sağlıklı beslenme teknikleri, kronik hastalık yaşayanların nasıl beslenmesi gerektiği, 65 yaş üstü yaşlıların evde geçen hareketsiz yaşamda beslenme konusunda nelere dikkat etmesi gerektiği gibi bilgiler verilecek. Ayrıca Ramazan ayında beslenme konusunda da uzmanlar tarafından vatandaşlara bilgilendirmeler yapılacak.Kovid-19 beslenme danışmanlığı hattı pandemi süreci boyunca hafta içi her gün 9.30-12.00 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Hatların bulunduğu merkezler ve hat numaraları ise şu şekilde:Samsun İl Sağlık Müdürlüğü: 0(362) 239 00 40 (Dâhili 6172), Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi: 0(362) 465 60 31- 41, Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü: 0(362) 543 40 60, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü: 0(362) 239 00 40 (Dâhili 6079).