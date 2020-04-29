Samsun Şehir Hastanesi’nin zemin etüt çalışmaları başladı

Samsun’un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerine kurulacak olan şehir hastanesinin zemin etüt çalışmalarına başlandı. Hastane, ’Sağlık kenti Samsun’un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak.İhalesi önümüzdeki günlerde yapılması planlanan şehir hastanesi 900 yatak kapasiteye sahip olacak. Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak."Sağlık kenti Samsun’a şehir hastanesi çok güzel yakışacak"Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yapılacak olan şehir hastanesinin Samsun güçlü sağlık yapısına daha da güç katacağını belirterek, "Korona virüs ile mücadelede üst düzey çalışma göstermekteyiz. Bu salgın ile mücadelemiz devam ederken ilimizde sağlık yatırımları da devam ediyor. Bu bağlamda baktığımızda Cumhurbaşkanımızın gözdem dediği, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yeni nesil hastane diye tarif ettiği şehir hastanesi projelerinde, inşa süreci devam eden hastaneler dışında, ihalesi yapılan ilk şehir hastanesi ihalesi Samsun Şehir Hastanesi olacak. Tüm alt yapı çalışmalarını sağladık. Bu hafta bakanlık ekipleri sondaj çalışmalarını yaptılar. Çok kısa zamanda dosyası tamamlanmış olacak ve şehir hastanesi ihalemiz gerçekleştirilecek. ’Sağlık kenti’ Samsun dediğimiz zaman şehir hastanesi buraya çok güzel yakışacak. Biz hem Samsun’a hem bölgeye hizmet etmekteyiz. Bölgemizdeki tüm hastalar Samsun’un güçlü sağlık yapısının farkındalar. Şehir hastanesi yapıldığında bölgeden ve uluslararası düzeyde sağlık turizmi açısından katkısını göreceğiz. Hastane tamamıyla son teknoloji ile donatılmış bir şekilde hizmet verecek" dedi.