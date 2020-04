Sokak canlıları için Atakum’dan dijital besleme noktaları haritası

Korona virüs tedbirlerinin sürdüğü ilçede aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak canlılarına yönelik besleme noktalarının sayısını çoğaltıp, mama yükleme çalışmalarını hızlandıran Atakum Belediyesi, ilçedeki hayvanseverler ile işbirliğini güçlendirmek için dijital harita oluşturdu.Telefon, tablet ve bilgisayarlardan kolayca erişilebilen harita, sokak canlıları için Atakum’da oluşturulan tüm besleme noktalarına kolay erişim sağlanmasına olanak tanıyor. Sokak canlılarının tüm Atakumluların komşusu ve hemşehrisi olduğunu hatırlatarak ilçe sakinlerine can dostlar için dayanışma çağrısı yapan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla harekete geçen Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm beslenme noktalarını düzenli olarak ziyaret eden ekipler, mamamatik cihazlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirerek sokak canlılarının salgın hastalıktan olumsuz etkilenmemesi için tedbir alıyor. Cihazların üzerindeki hazneleri yıkayarak temizleyen ekipler, can dostlar için mama ve su takviyesi gerçekleştiriyor. Korona virüs tedbirlerinin uygulanmaya başladığı ilk günlerde talepte bulunan Atakumlu hayvanseverlerin adreslerine yakın noktalara yerleştirilen mini mama hazneleri sayesinde sokak canlılarının beslenmesi için belediye-yurttaş iş birliği yürütülüyor. Mini mama haznelerinin dolum ve kontrol sorumluluğunu üstlenen ilçe sakinleri, evlerinin yakınındaki besleme noktalarına sahip çıkıyor, bu yolla can dostların aç kalmamaları için imece bir beslenme zinciri işletiliyor.Can dostların tüm noktalarına rota oluşturulabiliyorAtakum Belediyesi, sokak hayvanlarının zor durumda kalmamaları için başlattığı ve Türkiye’ye örnek olan belediye-yurttaş iş birliğini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için ilçedeki tüm beslenme noktalarını tek platformda buluşturan dijital bir harita oluşturdu. Tüm akıllı telefonlarda standart yazılım olarak gelen ve herkesin kolayca erişebildiği Google Haritalar üzerinde oluşturulan “Can Dostlar için Beslenme Noktaları” isimli harita kullanıma açıldı. İnternete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan https://bit.ly/atakumcandostlar bağlantısına tıklanarak erişilebilen harita, Atakum Belediyesi’nin ilçede can dostlar için oluşturduğu tüm beslenme noktalarını gösteriyor. Haritaya erişen yurttaşlar, yakınlarında bulunan beslenme noktalarına yürüyerek ya da araç kullanarak erişebilmek için rota alabiliyor. Harita üzerinden oluşturulan rota, yurttaşları tüm beslenme noktalarına ulaştırıyor. Bu yolla sokak canlılarına mama desteği sağlamak isteyen hayvanseverler, evlerinin yakınındaki beslenme noktalarına kolayca erişim sağlayabiliyor.Kırmızı, turuncu ve mavi pati ikonları ne anlama geliyor?Üç farklı alt kategoriye sahip olan haritada, kırmızı renkli pati ikonu ile işaretlenen noktalarda Atakum Belediyesi’nin mamamatik cihazları bulunuyor. Turuncu renkli pati ikonları mini mama haznelerinin bulunduğu konumları gösterirken, mavi renkli pati simgeleri ise Atakum Belediyesi ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (YEDAŞ) ortak çalışması ile ilçenin farklı noktalarına konumlandırılan mama haznelerine ulaşım sağlanmasına olanak tanıyor. Tüm kategorilerdeki besleme noktalarının yerlerini görmek ve mama desteğinde bulunmak için erişim sağlamak isteyen Atakumluların akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarından https://bit.ly/atakumcandostlar adresli bağlantıya tıklamaları yeterli oluyor. Öte yandan dijital haritanın geliştirme aşamasında olduğunu belirten Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, gelecek dönemde ilçe genelinde oluşturulacak yeni beslenme noktalarının da harita üzerinde yer alacağı bilgisini aktardı.