Şüpheli araçtan 50 paket bonzai çıktı, 4 kişi gözaltına alındı

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olarak 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan F.Ö., S.Y., F.Ü. ve E.E., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.