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Başkan Özdemir’den işçilere 1 Mayıs sürprizi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:45 ABONE OL
Başkan Özdemir’den işçilere 1 Mayıs sürprizi
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerinin bayramını kutlayarak hediyelerini verdi.
Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerine sürpriz yaptı. Başkan Özdemir korona virüs salgını nedeni ile özellikle temizlik işlerinin iş yükünün arttığını belirterek, "Sizlerin çalışmak zorunda kaldığınız bir ortamda bayramınızı kutluyoruz. İnşallah bunun telafisini önümüzdeki dönemlerde yapacağız. Sizler belediyelerin halk ile ilk temas noktasısınız. Bu yüzden sizlerin hizmetleri bizlerin aynası konumunda. Yapmış olduğunuz hizmetlerden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizdeki salgının önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların sizlerin omuzlarında büyük yükler var. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece-gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Özdemir işçilere hediyelerini verdi. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt işçiler adına Belediye Başkanı Özdemir’e ziyaretlerinden ve hediyelerinden ötürü teşekkür etti.

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Başkan Özdemir’den işçilere 1 Mayıs sürprizi
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