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Boş sokakta doğum günü kutlaması

’da sokağa çıkma kısıtlamasında haber için boş sokaklarda olan emektar gazeteciye meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı.Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 60 yaşına giren TRT Samsun Bölge Müdürlüğü’nün tecrübeli haber kameramanı Mehmet Gençali’nin doğum günü kutlandı. 32 yıldır gazetecilik yapan Gençali’nin doğum günü bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu güne denk geldi. Gençali, ekip arkadaşı Seyfi Karadeniz’le beraber haber yapmak için sokaklardaydı. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 13:45 ABONE OL
Boş sokakta doğum günü kutlaması
Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasında haber için boş sokaklarda olan emektar gazeteciye meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı.
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 60 yaşına giren TRT Samsun Bölge Müdürlüğü’nün tecrübeli haber kameramanı Mehmet Gençali’nin doğum günü kutlandı. 32 yıldır gazetecilik yapan Gençali’nin doğum günü bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu güne denk geldi. Gençali, ekip arkadaşı Seyfi Karadeniz’le beraber haber yapmak için sokaklardaydı. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Arslan ellerinde pasta ile gelerek gazeteciye sürpriz yaptı.
Gençali de sürprizden dolayı Çakır ve Aslan’a teşekkür etti.
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Boş sokakta doğum günü kutlaması
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